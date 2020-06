Rokovania o posilnení vojenskej prítomnosti v Poľsku napredujú

Varšava 12. júna (TASR) - Rozhovory o posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku napredujú. Oznámila to vo štvrtok americká veľvyslankyňa vo Varšave Georgette Mosbacherová, ktorú citovala agentúra AFP.



Správa prichádza v čase, keď sa hovorí o tom, že by sa do Poľska mohla presunúť časť amerických vojakov, ktorí sú v súčasnosti umiestnení na území Nemecka.



"Rokovania napredujú! Vízia prezidentov Trumpa a Dudu na posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku bude ešte ambicióznejšia, než bola pôvodne načrtnutá," napísala na Twitteri veľvyslankyňa Mosbacherová.



Poľsko, ktoré sa nachádza na východnom krídle NATO, sa dlhodobo usiluje o trvalé umiestnenie amerických vojsk v snahe eliminovať potenciálnu hrozbu zo strany Ruska.



Konzervatívny poľský prezident Andrzej Duda sa snažil získať pre tento plán šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa návrhom na vybudovanie veľkej stálej základne s názvom "Fort Trump", na ktorej by pôsobili tisíce amerických vojakov.



V súčasnosti sa americkí vojaci v Poľsku striedajú na princípe rotácie. Trump vlani po dohode s Dudom zvýšil početný stav rotujúceho amerického kontingentu o 1000 príslušníkov na približne 5500.



Americký denník The Wall Street Journal začiatkom júna priniesol informáciu, že prezident Trump nariadil výrazné zníženie početného stavu amerických vojsk rozmiestnených na území Nemecka. Pentagón aj Biely dom túto informáciu odmietli komentovať.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki následne vyjadril nádej, že časť z približne 9500 amerických vojakov, ktorí majú byť stiahnutí z Nemecka, presunie v rámci početnejších rotácií Washington do Poľska.