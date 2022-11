Brinková: Rusko trestá Ukrajinu za to, že sa opovažuje byť slobodná

Kyjev 23. novembra (TASR) - Veľvyslankyňa USA v Kyjeve v stredu uviedla, že Rusko sa novými útokmi po celom ukrajinskom území pokúša "potrestať Ukrajinu za to, že sa opovažuje byť slobodná". Bridget Brinková dodala, že Amerika bude stáť pri Ukrajine. TASR informuje podľa správy portálu britského denníka The Guardian.



Brinková na Twitteri napísala: "Ďalšie kruté raketové útoky po celom území - Rusko sa snaží potrestať Ukrajinu za to, že vzdoruje a opovažuje sa byť slobodná. Vidím silu obyvateľov Ukrajiny a viem, že pokus Ruska ovládnuť Ukrajinu tým, že ju uvrhne do chladu a tmy, zlyhá. Stojíme pri Ukrajine."



Celé územie Ukrajiny v stredu opäť ohrozovali ruské útoky; v Kyjeve zomreli najmenej traja ľudia. Gubernátor Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba povedal, že ruské sily "zasiahli obytné budovy a kritické zariadenia infraštruktúry".



Výbuchy bolo počuť aj v západoukrajinskom meste Ľvov, kde boli prerušené dodávky elektriny, v Kremenčuku v centrálnej časti Ukrajiny, ako aj v Poltavskej, Mykolajivskej či Dnepropetrovskej oblasti.



V celej Ukrajine, ale aj v susednom Moldavsku - vrátane hlavného mesta Kišiňov - hlásia po novej vlne ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru rozsiahle výpadky prúdu.