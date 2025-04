Veľvyslankyňa USA v Kyjeve chce odstúpiť z funkcie

Washington/Kyjev 11. apríla (TASR) - Veľvyslankyňa Spojených štátov v ukrajinskom Kyjeve a niekdajšia veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget Brinková po takmer troch rokoch odstúpi z funkcie. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už Brinkovej prvú rezignáciu pri výmene prezidentských administratív v januári tohto roka odmietol prijať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AP a televízie CBS News.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že Brinková v blízkej budúcnosti z vlastnej vôle odíde zo svojho postu. Veľvyslankyňa do funkcie nastúpila počas vlády prezidenta Joea Bidena a bola silným zástancom vojenskej pomoci Ukrajine. V rokoch 2019 – 2022 pôsobila ako veľvyslankyňa Spojených štátov v SR.



Agentúra AP tvrdí, že Brinkovej odchod sa vzhľadom na zmenu postoja USA k Rusku dlho očakával. Diplomatka podľa CBS News zatiaľ oficiálne neodovzdala svoju rezignáciu, no niektorým kolegom už telefonovala na rozlúčku.



„Veľvyslankyňa Brinková končí. V Kyjeve bola tri roky – dlhý čas vo vojnovej zóne. Vojna sa tiahne už príliš dlho. Skutočný problém je, či sú Rusi a Ukrajinci pripravení spraviť to, čo je potrebné pre ukončenie vojny,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí. Presný dôvod Brinkovej odchodu nie je známy, na otázky médií zatiaľ nereaguje.



Nie je zatiaľ jasné, kto po odchode Brinkovej zaujme jej pozíciu. Zdroje agentúry Reuters uvádzajú, že do úvahy pripadá zástupca námestníka ministra pre východnú Európu Christopher Smith, ktorý v rokoch 2022 – 2023 slúžil na ambasáde v Kyjeve ako zástupca vedúceho misie.



Odchod veľvyslankyne z Kyjeva prichádza v čase, keď sa Trumpova administratíva snaží sprostredkovať prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré sú vo vojne už vyše tri roky. Washington sa za posledné týždne snažil presadiť už dva neúspešné návrhy na prímerie – jeden sa týkal zastavenia útokov na energetickú infraštruktúru a druhý Čierneho mora.



Brinkovú nedávno kritizoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pre nedostatočnú reakciu na útok v meste Kryvyj Rih, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane deviatich detí. „Taká silná krajina, takí silní ľudia a taká slabá reakcia,“ uviedol Zelenskyj, ktorý odpoveď nazval „prekvapivým sklamaním“. Podľa Reuters nič nenasvedčuje tomu, že by toto bolo dôvodom Brinkovej odchodu.