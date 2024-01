Veľvyslankyňa USA v Rusku navštívila väzneného novinára Gershkovicha

Moskva 18. januára (TASR) - Veľvyslankyňa USA v Moskve Lynne Tracyová sa vo štvrtok vo väzbe stretla s novinárom amerického denníka Wall Street Journal (WSJ) Evanom Gershkovichom. Ruské úrady ho zadržali pre podozrenie zo špionáže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Evan je stále odolný a vďačný za podporu priateľov, rodiny a podporovateľov... Naďalej žiadame Evanovo okamžité prepustenie," uviedlo americké veľvyslanectvo v Moskve na sociálnej sieti.



Gershkovich (32) je prvým americkým reportérom obvineným zo špionáže v Rusku od roku 1986. Vtedy sovietska tajná polícia KGB zatkla Nicholasa Daniloffa, moskovského korešpondenta US News and World Report. Gershkovich je zadržiavaný v moskovskej väznici Lefortovo. Novinár, jeho zamestnávateľ a vláda USA obvinenia zo špionáže dôrazne odmietajú.



Vo vyšetrovacej väzbe má zostať minimálne do 30. januára. V prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov vo väzení.



Ruský prezident Vladimir Putin v decembri uviedol, že chce, aby Moskva a Washington dosiahli "riešenie", ktoré by zabezpečilo prepustenie novinára.