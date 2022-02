Veľvyslankyňa USA:Rusko sa bezprostredne chystá na inváziu na Ukrajinu

New York 17. februára (TASR) - Rusko sa pripravuje na "bezprostrednú inváziu" na Ukrajinu, varovala vo štvrtok americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Podľa nej sú na to dôkazy. TASR prevzala tieto informácie z agentúr AFP a AP.



Thomasová-Greenfieldová podľa vlastných slov požiadala amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, aby na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o Ukrajine "signalizoval intenzívny záväzok" USA k diplomatickému riešeniu napätia.



Americký minister obrany Lloyd Austin v centrále NATO v Bruseli na margo zvyšovania počtu ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou povedal, že USA a ich partneri v NATO "budú sledovať, či ruské slová korešpondujú s ruskými skutkami".



"Niektorí vojaci sú bližšie k hraniciam, lieta tam viac bojových a podporných lietadiel," povedal Austin. "Sme svedkami toho, ako v Čiernom mori zvyšujú svoju pripravenosť. Dokonca vidíme, ako si robia zásoby krvi. Takéto veci sa nerobia bezdôvodne a určite nie vtedy, keď sa chystáte zbaliť sa a ísť domov," dodal Austin.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg zas uviedol, že Aliancia je znepokojená tým, "ako sa Rusko snaží pripraviť zámienku na ozbrojený útok proti Ukrajine".



Rusko napriek rozsiahlej vojenskej prítomnosti pri hraniciach s Ukrajinou odmieta, že by plánovalo útok. Vlani v decembri vyzvala Moskva Spojené štáty i NATO, aby jej poskytli rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ a neumožní členstvo Ukrajine. Moskva takisto žiada Západ, aby sa zaviazal, že nerozmiestni útočné zbrane v blízkosti ruských hraníc.