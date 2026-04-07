Vance: Orbán dokazuje, že skutočná suverenita môže existovať
Autor TASR
Budapešť 7. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dokazuje, že skutočná suverenita môže existovať. Podľa sezrvera index.hu to na budapeštianskom podujatí pri príležitosti Dňa maďarsko-amerického priateľstva vyhlásil v utorok viceprezident USA J. D. Vance, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vidím skutočný pokrok v Maďarsku pod Viktorom Orbánom. Vidím spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je investičnou destináciou pre Ameriku. Vidím čisté ulice, kde môžu ľudia rôznych vierovyznaní žiť spolu v bezpečí a mieri. Vidím vládu, ktorá investuje do svojich ľudí, chráni rodiny, vytvára pracovné miesta a vytvára vzdelávací systém, ktorý podporuje lásku k vlasti,“ povedal Vance.
Dodal, že ceny energií sú takmer v každej európskej krajine vyššie ako v Maďarsku, pretože Orbán bojuje za energetickú bezpečnosť.
Ak je podľa amerického viceprezidenta Budapešť schopná chrániť hranice vlastnej krajiny, ostatní dokážu urobiť to isté. „Ak Maďarsko uprednostní vlastných pracovníkov, potom nič nebráni jeho susedom, aby urobili to isté. Je to otázka voľby, Viktor Orbán dokazuje, že môže existovať skutočná suverenita,“ povedal Vance. Vyzval Maďarov, aby sa postavili za Orbána, pretože pracuje pre nich.
Viceprezident USA kritizoval „anonymných byrokratov“ z Bruselu, ktorých viní z vysokých cien energií a nekontrolovanej migrácie. Zdôraznil, že Spojené štáty pod novým vedením nebudú Maďarsku diktovať podmienky ani sa vyhrážať zastavením financovania.
Vance poznamenal, že nechce konkrétne povedať, koho majú Maďari v nedeľňajších parlamentných voľbách voliť. „Nemali by ste ale počúvať eurobyrokratov v Bruseli, mali by ste počúvať svoje srdce, svoju dušu a suverenitu maďarského ľudu,“ dodal.
Hoci hlavným bodom konferencie boli prejavy Vancea a Orbána, do jej priebehu sa podľa servera index.hu nečakane zapojil aj americký prezident Donald Trump prostredníctvom telefonického hovoru. Vyjadril obdiv k Maďarsku a osobitne k Orbánovi, ktorého označil za brilantného lídra, pretože dokázal uchrániť svoju krajinu pred problémami, ktorým čelí zvyšok sveta.
Orbán v prejave vyhlásil, že Maďarsko práve vstupuje do nového „zlatého veku“, a že nadchádzajúce voľby budú rozhodujúce z hľadiska osudu a bezpečnosti národa. Zdôraznil, že prioritou zostáva mier a ochrana pred vonkajšími zásahmi a návštevu amerického viceprezidenta označil za významný míľnik v budovaní strategického spojenectva krajín zdieľajúcich spoločné konzervatívne hodnoty.
Vanceova dvojdňová oficiálna návšteva Maďarska sa začala v utorok.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
