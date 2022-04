Venediktovová: Počet obetí v meste Boroďanka môže byť vyšší ako v Buči

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová v pondelok uviedla, že následky ruskej invázie v ukrajinskom meste Boroďanka môžu byť ešte horšie ako v meste Buča. Obe mestá sa nachádzajú v Kyjevskej oblasti a ruské jednotky sa z nich stiahli len pred niekoľkými dňami, informoval denník The Guardian.



Vo vysielaní ukrajinskej televízie Venediktovová vyhlásila, že počet obetí v Boroďanke, ktorá leží 23 kilometrov západne od Buče, by mohol byť vyšší ako kdekoľvek inde. Bližšie informácie k svojmu tvrdeniu neuviedla.



Vysvetlila, že o situácii v Kyjevskej oblasti je možné informovať, pretože príslušné úrady a zložky do nej v nedeľu získali prístup. Momentálne sa podľa nej vyhodnocuje situácia v mestách Irpiň, Buča a Vorzeľ.



Uviedla, že pokiaľ ide o obete, najhoršia sa situácia javí v Boroďanke.



"Myslím, že o Boroďanke budeme hovoriť samostatne. Je o čom hovoriť," povedala Venediktovová, pričom zároveň nespresnila, o koľko obetí v radoch civilistov by mohlo ísť.



Venediktovová v pondelok informovala, že na rôznych miestach Kyjevskej oblasti sa po odsune ruských vojakov našli telá 410 zabitých civilistov. Mnohí z nich mali zviazané ruky či strelné zranenia.



Približne 330-340 mŕtvych tiel sa našlo na uliciach alebo v masových hroboch v meste Buča.



Viacerí svetoví lídri vyjadrili v tejto súvislosti rozhorčenie a zabíjanie civilistov v Buči a jej okolí ostro odsúdili.



Kremeľ v pondelok kategoricky odmietol obvinenia z toho, že ruské sily sú zodpovedné za zabíjanie civilistov v ukrajinskom meste Buča. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom spochybnil pravosť záberov, ktoré zachytávajú telá civilistov ležiace na uliciach. Svoje tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi.