Venezuela a Guyana sa dohodli, že spor o územie vyriešia mierovo

Caracas 15. decembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro a guyanský prezident Irfaan Ali sa vo štvrtok dohodli, že spor o región Esequiba bohatý na ropu vyriešia mierovo. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Venezuela a Guyana sa nebudú navzájom ohrozovať alebo používať silu za žiadnych okolností vrátane tých, ktoré súvisia s existujúcimi spormi," uvádza sa v spoločnom vyhlásení po stretnutí prezidentov v karibskom štáte Svätý Vincent a Grenadíny, ktoré prečítal jeho premiér Ralph Gonsalves.



"Vynikajúci deň strávený rozhovormi! Dokázali sme to," napísal Maduro na sociálnej sieti X.



Vo vyhlásení prezidentov sa ďalej uvádza, že Venezuela ani Guyana sa zatiaľ nedohodli na právnom riešení svojho sporu o dané územie, no obe krajiny vyjadrili ochotu znížiť napätie. Zaviazali sa preto spor urovnať "v súlade s medzinárodným právom" a zároveň sa dohodli "na mierovom spolunažívaní a jednote Latinskej Ameriky a Karibiku".



Lídri sa tiež dohodli na opätovnom stretnutí do troch mesiacov v Brazílii. Na týchto rokovaniach by sa mal ako sprostredkovateľ zúčastniť aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.



Napätie v súvislosti s Esequibou sa vystupňovalo po tom, čo Madurova vláda začiatkom decembra vo Venezuele usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina voličov hlasovala za pričlenenie regiónu k Venezuele.



Maduro v reakcii na výsledky referenda, ktoré spochybňujú viacerí pozorovatelia, navrhol vytvoriť novú administratívnu provinciu "Guyana Esequiba".



Guyana – anglicky hovoriaca bývalá kolónia Británie a Holandska – trvá na tom, že Esequiba je jej územím. Argumentuje, že hranicu tohto regiónu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už v roku 1777.