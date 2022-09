Venezuela a Kolumbia otvoria pozemné hranice a obnovia letecké spoje

Caracas 10. septembra (TASR) - Venezuela a Kolumbia v piatok oznámili, že ešte v priebehu septembra opätovne otvoria svoje spoločné pozemné hranice a obnovia komerčné lety. Stane sa tak po nedávnom obnovení diplomatických vzťahov prerušených v roku 2019, informuje tlačová agentúra AFP.



Tieto juhoamerické štáty opätovne nadviazali oficiálne vzťahy 29. augusta pod vedením venezuelského socialistického prezidenta Nicolása Madura a nového kolumbijského ľavicového lídra Gustava Petra. Obe krajiny si navzájom vymenovali veľvyslancov a oznámili, že chcú obnoviť aj vojenskú spoluprácu.



Venezuela prerušila vzťahy so svojím susedom v roku 2019 po tom, ako Kolumbia pod vedením bývalého pravicového prezidenta Ivána Duqueho - spolu s desiatkami ďalších krajín - odmietla Madurovo znovuzvolenie v roku 2018 a namiesto neho uznala za legitímneho lídra krajiny opozičného vodcu Juana Guaidóa.



Veľvyslanectvá a konzuláty v oboch krajinách boli vzájomne zatvorené a lety medzi susednými krajinami sa pozastavili. Odchod medzinárodných leteckých spoločností z Venezuely sa začal už v roku 2014, keď sa začali prepadávať ceny ropy.



Kolumbijská letecká spoločnosť Avianca, ktorá zabezpečovala viac ako polovicu letov z Caracasu do Bogoty, v roku 2017 pozastavila lety do Venezuely a z nej.



Spoločná 2000-kilometrová pozemná hranica, ktorá je dejiskom potýčok medzi zločineckými skupinami, bola od roku 2019 uzavretá. Znova ju otvorili vlani v októbri, ale iba pre chodcov.



Maduro v piatok na Twitteri napísal: "26. septembra spoločne otvoríme hranice medzi Venezuelou a Kolumbiou. Okrem toho obnovíme lety na trasách Caracas-Bogota a Valencia-Bogota." Petro sa o rovnakú informáciu podelil tiež na Twitteri a dodal: "Potvrdzujem záväzok vlády obnoviť bratské vzťahy."