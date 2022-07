Venezuela a Kolumbia sa dohodli na znovuotvorení veľvyslanectiev

Caracas/Bogota 29. júla (TASR) - Venezuala a Kolumbia obnovia svoje diplomatické vzťahy na veľvyslaneckej úrovni, keď sa novozvolený kolumbijsky prezident Gustavo Petro ujme 7. augusta funkcie. Oznámili to vo štvrtok predstavitelia týchto dvoch juhoamerických krajín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Diplomatické styky medzi Caracasom a Bogotou boli prerušené v roku 2019, keď vtedajší kolumbijsky prezident Iván Duque odmietol uznať znovuzvolenie Nicolása Madura do prezidentskej funkcie za legitímne. Kolumbia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími 50 krajinami uznala za legitímneho venezuelského prezidenta opozičného lídra Juana Guaidóa.



Petro, prvý ľavicový kolumbijsky prezident, však v predvolebnej kampani prisľúbil, že sa posnaží o normalizáciu kolumbijsko-venezuelských vzťahov. Vo štvrtok tak venezuelský minister zahraničných vecí Carlos Faría privítal v meste San Cristóbal, ktoré leží neďaleko kolumbijských hraníc, svojho rezortného kolegu z Kolumbie Álvara Leyvu.



V spoločnom vyhlásení obaja ministri uviedli, že "vyjadrili želenie pokročiť pri práci na agende smerujúcej k postupnej normalizácii vzťahov od 7. augusta, a to vymenovaním veľvyslancov a diplomatických a konzulárnych predstaviteľov".



V dôsledku prerušenia diplomatických vzťahov boli zatvorené veľvyslanectvá i konzuláty týchto dvoch susedných krajín a bolo medzi nimi prerušené i letecké spojenie. Určité obdobie medzi rokom 2019 a októbrom 2021 boli dokonca uzavreté medzi oboma štátmi aj pozemné hranice.