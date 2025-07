Venezuela bude vyšetrovať Bukeleho pre zlé zaobchádzanie s väzňami

Caracas 22. júla (TASR) - Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab v pondelok oznámil, že jeho úrad bude vyšetrovať salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho a dvoch ďalších predstaviteľov krajiny. Prokuratúra k tomuto kroku pristúpila pre údajné týranie Venezuelčanov väznených v Salvádore, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Viac ako 250 Venezuelčanov zadržiavaných v známej väznici CECOT sa v piatok vrátilo do vlasti v rámci výmeny väzňov dohodnutej so Spojenými štátmi. Vo väzení dochádzalo k porušovaniu ľudských práv, sexuálnemu zneužívaniu či bitiu väzňov, odopierala sa im lekárska starostlivosť a dostávali jedlo, ktoré im spôsobovalo zdravotné ťažkosti, uviedol Saab na tlačovej konferencii.



Okrem prezidenta bude úrad vyšetrovať aj salvádorského ministra spravodlivosti Gustava Villatora a šéfa väzníc Osirisa Lunu Mezu, upresnil Saab, pričom ukazoval videá rozhovorov s bývalými väzňami o ich skúsenosti. Bukeleho úrad bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie a agentúra Reuters nemohla overiť tvrdenia uvedené vo videách.



„Režim (prezidenta Nicolása) Madura bol s dohodou spokojný, preto ju prijali,“ uviedol Bukele v príspevku na platforme X. „Teraz kričia rozhorčene, nie preto, že by s dohodou nesúhlasili, ale preto, že si práve uvedomili, že im došli rukojemníci z najmocnejšej krajiny sveta,“ vyhlásil salvádorský prezident.



V marci poslali Spojené štáty Venezuelčanov do Salvádoru po tom, čo americký prezident Donald Trump uplatnil zákon o zahraničných nepriateľoch (AEA) z roku 1798, aby mohol deportovať údajných členov gangu a obišiel zaužívané imigračné postupy.



Deportácie vyvolali ostrú kritiku zo strany ľudskoprávnych skupín a tiež právny spor s Trumpovou administratívou. Rodinní príslušníci a právnici mnohých osôb popierajú väzby na gang.