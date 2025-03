Venezuela bude znovu prijímať svojich deportovaných občanov

Caracas 23. marca (TASR) - Venezuela bude opäť prijímať repatriačné lety zo Spojených štátov s jej deportovanými občanmi, uviedla v sobotu tamojšia vláda. Venezuelský prezident Nicolás Maduro 8. marca tieto lety pozastavil po tom, ako Washington odobral Caracasu licenciu na vývoz venezuelskej ropy do USA. K rozhodnutiu o obnove prijímania deportovaných občanov dospela Venezuela po dosiahnutí dohody s Washingtonom, píše TASR podľa správy agentúry AP.



"Dohodli sme sa s vládou USA na obnovení repatriácie venezuelských migrantov prvým letom zajtra, v nedeľu," povedal Jorge Rodríguez, predseda venezuelského parlamentu. Podľa neho má dohoda zaručiť "návrat (Venezuelčanov) do ich krajiny s dodržiavaním ich ľudských práv".



Rodríguez vo svojom vyhlásení poukázal na minulotýždňovú deportáciu približne 250 Venezuelčanov z USA, ktorých americký prezident Donald Trump označil za členov venezuelského gangu Tren de Aragua. Spojené štáty občanov deportovali do Salvádoru.



"Migrácia nie je zločin a my sa nezastavíme, kým nedosiahneme návrat všetkých, ktorí to potrebujú, a kým nezachránime našich bratov unesených v Salvádore," vyhlásil predseda venezuelského parlamentu.



Obnovenie repatriačných letov potvrdil aj Maduro a salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho označil za zodpovedného za blaho Venezuelčanov, ktorých krajina prijala. "Zaručujete ich zdravie a skôr ako neskôr ich musíte odovzdať a prepustiť, pretože boli unesení," povedal Maduro.



Trump sa minulý týždeň pokúsil uplatniť zákon o zahraničných nepriateľoch z roku 1798 na urýchlenie deportácie údajných členov venezuelského gangu z krajiny. Federálny sudca krátko na to tento pokus predbežne zablokoval, no v čase rozhodnutia už boli lietadlá s prisťahovalcami vo vzduchu.



Administratíva amerického prezidenta neposkytla žiadne dôkazy o tom, že deportovaní Venezuelčania sú členmi gangu alebo že sa v USA dopustili nejakého trestného činu.