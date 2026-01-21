< sekcia Zahraničie
Venezuela chce príjmy z predaja ropy použiť na podporu oslabenej meny
Venezuela od roku 2018 zápasí s vážnou devízovou krízou - jej mena bolívar takmer stratila hodnotu, takže národnou menou sa de facto stal americký dolár.
Autor TASR
Caracas 21. januára (TASR) – Venezuela prijala 300 miliónov dolárov (255 miliónov eur) pochádzajúcich z predaja ropy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. Peniaze plánuje využiť na podporu svojej oslabenej meny bolívar, oznámila v utorok venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová.
Podľa agentúry AFP Rodríguezová uviedla, že suma pochádza z 500miliónového predaja venezuelskej ropy, a doplnila, že bude použitá na stabilizáciu devízového trhu s cieľom „chrániť príjmy a kúpnu silu pracovníkov“.
Washington minulý víkend oznámil, že prezident USA Donald Trump sprostredkoval „historickú energetickú dohodu“, ktorá má byť prospešná pre americký aj venezuelský ľud. Trump podľa medializovaných správ umožnil predaj ropy za trhovú cenu a uviedol, že výnosy budú „kontrolované mnou ako prezidentom Spojených štátov“.
Venezuela od roku 2018 zápasí s vážnou devízovou krízou - jej mena bolívar takmer stratila hodnotu, takže národnou menou sa de facto stal americký dolár.
Podľa agentúry Reuters boli finančné prostriedky z predaja ropy uložené na účtoch v Katare. Vláda v Caracase oznámila, že 300 miliónov dolárov bude postupne rozdelených medzi štyri venezuelské banky, ktoré ich budú predávať na devízovom trhu, aby uľahčili firmám prístup k dolárom pre dovoz surovín.
Tento krok je súčasťou širších ekonomických opatrení po zmene vedenia krajiny a po dohode o dodávke až 50 miliónov barelov ropy pre USA, ku ktorej došlo po zadržaní prezidenta Nicolása Madura začiatkom januára.
Podľa agentúry AFP Rodríguezová uviedla, že suma pochádza z 500miliónového predaja venezuelskej ropy, a doplnila, že bude použitá na stabilizáciu devízového trhu s cieľom „chrániť príjmy a kúpnu silu pracovníkov“.
Washington minulý víkend oznámil, že prezident USA Donald Trump sprostredkoval „historickú energetickú dohodu“, ktorá má byť prospešná pre americký aj venezuelský ľud. Trump podľa medializovaných správ umožnil predaj ropy za trhovú cenu a uviedol, že výnosy budú „kontrolované mnou ako prezidentom Spojených štátov“.
Venezuela od roku 2018 zápasí s vážnou devízovou krízou - jej mena bolívar takmer stratila hodnotu, takže národnou menou sa de facto stal americký dolár.
Podľa agentúry Reuters boli finančné prostriedky z predaja ropy uložené na účtoch v Katare. Vláda v Caracase oznámila, že 300 miliónov dolárov bude postupne rozdelených medzi štyri venezuelské banky, ktoré ich budú predávať na devízovom trhu, aby uľahčili firmám prístup k dolárom pre dovoz surovín.
Tento krok je súčasťou širších ekonomických opatrení po zmene vedenia krajiny a po dohode o dodávke až 50 miliónov barelov ropy pre USA, ku ktorej došlo po zadržaní prezidenta Nicolása Madura začiatkom januára.