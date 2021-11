Venezuela dostala ďalších 450 tisíc dávok ruskej vakcíny Sputnik V

Caracas 2. novembra (TASR) - Venezuela prijala v pondelok novú zásielku viac ako 450.000 dávok vakcín Sputnik V z Ruska. Informovala o tom agentúra TASS.



Výrobca Sputnika V na Twitteri oznámil, že do Venezuely dodal vyše 450.000 dávok. Tie budú použité v rámci očkovacej kampane v tejto juhoamerickej krajine.



Rusko už celkovo Venezuele poskytlo viac ako päť miliónov dávok vakcíny. Podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov podľa TASS-u vyjadril očakávanie, že jeho krajina by čoskoro mohla začať do Venezuely dodávať aj ďalšiu ruskú vakcínu, distribuovanú pod názvom EpiVakKorona.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro na Twitteri oznámil, že k 31. októbru bolo vo Venezuele zaočkovaných 67 percent obyvateľov.



V týždni od 1. do 7. novembra začnú podľa prezidentových vyjadrení očkovať deti vo veku od dvoch rokov. Cieľom je dosiahnuť do konca novembra 80-percentnú zaočkovanosť. Deťom od 12 rokov vakcíny podávajú od 25. októbra.