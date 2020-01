Guaidó zložil napriek zásahu armády prísahu ako predseda parlamentu

Caracas 7. januára (TASR) – Opozičný líder Juan Guaidó zložil dnes prísahu ako predseda venezuelského parlamentu. Stalo sa tak aj napriek zásahu príslušníkov ozbrojených síl verných prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorí sa mu vo vstupe do budovy Národného zhromaždenia (parlamentu) snažili zabrániť. Informovala o tom agentúra AFP.



Zatiaľ, čo príslušníci ozbrojených zložiek bránili Guaidóovi približne pol hodinu vo vstupe do budovy, na stoličke predsedu sedel jeho rival Luis Parra, ktorý sa včera taktiež vyhlásil za predsedu parlamentu.



Avšak v momente, keď opozičný líder aj so spriaznenými poslancami vošiel do parlamentu, bol už Parra podľa agentúry preč. "Sme tu a ukazujeme vám svoje tváre," povedal Guaidó počas toho, ako sa usádzal na miesto predsedu Národného zhromaždenia.



Poslanci počas ceremónie, ktorá sa pre odstávku elektrického prúdu do sály konala pri svetle mobilných telefónov, najprv zaspievali venezuelskú hymnu. Guaidó následne zodvihol pravú ruku a zložil prísahu.



Predstavitelia opozície v súvislosti s incidentom na Twitteri napísali, že počas stretu s príslušníkmi ozbrojených síl utrpeli zranenia štyria poslanci. Miestne odborové zväzy zastupujúce zamestnancov tlače prostredníctvom toho istého média uviedli, že s vládou spriaznené milície napadli dvoch novinárov a okradli ich o technické vybavenie.



Venezuelské Národné zhromaždenie ešte v nedeľu hlasovalo o predĺžení pôsobenia opozičného lídra Guaidóa vo funkcii predsedu Národného zhromaždenia, ktorú zastáva od 5. januára 2019 (predmetné hlasovanie sa koná každý rok).



Do budovy však boli vpustení len poslanci verní režimu prezidenta Madura a opoziční poslanci, ktorí s Guaidóom nesúhlasia.



Parra, poznamenaný korupčnými kauzami, využil jeho neprítomnosť a vyhlásil sa za predsedu Národného zhromaždenia. Argumentoval tým, že v 167-člennom zhromaždení bol zvolený 81 hlasmi.



Opoziční zákonodarcovia následne odišli zasadať do redakcie spriatelených novín El Nacional, kde zvolili Guaidóa za predsedu parlamentu hlasmi približne stovky poslancov.



Guaidó sa ešte 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť Madura. Za dočasného prezidenta ho následne uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane Spojených štátov. Maduro a jeho spojenci Guaidóa obviňujú, že je bábkou americkej vlády.