Guaidóovho strýka zadržali za pokus pašovať nebezpečné materiály

Caracas 13. februára (TASR) - Spojenec venezuelského prezidenta Nicolása Madura Diosdado Cabello v stredu večer vyhlásil, že predstavitelia štátu zadržali strýka opozičného lídra Juana Guaidóa pre obvinenie z pokusu prepašovať do Venezuely "nebezpečné materiály". Vo štvrtok to napísala agentúra AFP.



Guaidó obvinil Madura, že využíva jeho strýka Juana Josého Márqueza ako nástroj na zastrašovanie jeho samotného. Guaidó sa práve vrátil z medzinárodného turné, na ktorom sa snažil získať podporu pre svoj zámer zosadiť socialistického vodcu Madura.



"Samozvaný vodca Maduro, pokladám Vás a každého z Vašich prisluhovačov za zodpovedných za to, čo sa stane s Juanom Josém Márquezom," uviedol Guaidó a označil svojho strýka za "čestného a odvážneho muža".



Madurov spojenec a šéf socialistickej strany Diosdado Cabello povedal v stredu večer vo svojom týždennom televíznom programe, že Guaidóovho strýka zadržali, lebo mal údajne pri sebe malé množstvá plastickej trhaviny C-4 a dve nepriestrelné vesty.



Guaidóov strýko bol členom Guaidóovej delegácie na trojtýždňovom medzinárodnom turné, počas ktorého sa líder venezuelskej opozície zastavil vo Washingtone, Davose a Bruseli, pričom sa v Bielom dome stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpm. Obaja, Guaidó aj strýko, sa spoločne v utorok vrátili z Portugalska medzinárodným letom do vlasti. Guaidó odišiel z letiska pri Caracase v chaotickej situácii a neskôr oznámil, že predstavitelia zadržali jeho strýka.



Ďalší Márquezovi príbuzní uviedli, že nebol politicky aktívny, ale s Guaidóom cestoval, aby sa staral o bezpečnosť svojho synovca.



Cabello obvinil Márqueza, že mal pri sebe prenosné baterky, v ktorých bola v priestore pre batérie uložená syntetická trhavina C-4, a päť náhradných náplní s parfumom, ktoré však takisto obsahovali trhavinu.



Madurov spojenec Cabello predložil aj fotografie údajných nepriestrelných viest a trhavín. Zároveň obvinil Márqueza, že mal vo svojom mobilnom telefóne kontakt na údajného agenta americkej tajnej služby "menom Charles".



"Mal na sebe nepriestrelnú vestu. Nedeklaroval ju," dodal Cabello.