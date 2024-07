Maduro je ochotný zverejniť výsledky volieb

Caracas 31. júla (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro požiadal v stredu najvyšší súd krajiny, aby preveril výsledky nedeľňajších sporných prezidentských volieb. Vláda je podľa jeho slov pripravená poskytnúť celkové výsledky. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Maduro uviedol, že on a jeho Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) sú pripravení zverejniť 100 percent volebných záznamov. Prezident novinárom povedal, že je ochotný byť predvolaný, vypočúvaný či vyšetrovaný. Maduro po prvý raz od volieb vyjadruje takúto ochotu, pričom najvyšší súd je úzko prepojený s jeho vládou.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok Madura vyhlásila za víťaza volieb so ziskom 51,2 percenta hlasov pred opozičným kandidátom Edmundom Gonzálezom Urrutiom so 44,2 percentnou podporou. Líderka opozície María Corina Machadová však tvrdí, že voľby vyhral opozičný kandidát a žiada vládu, aby zverejnila volebné záznamy.



González Urrutia a Machadová uviedli, že získali viac než dve tretiny záznamov, ktoré vytlačili elektronické volebné zariadenia po uzavretí hlasovania. Zverejnenie údajov z týchto zoznamov by podľa opozície potvrdilo, že Maduro voľby prehral.



Prezident tvrdil, že voči jeho vláde bolo sprisahanie a na volebný systém bol spáchaný hackerský útok. Neposkytol však podrobnosti a ani nepredložil dôkazy.



Zverejnenie volebných záznamov žiadajú aj vlády viacerých krajín vrátane Argentíny, Čile, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Peru, USA i Európska únia.