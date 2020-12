Maduro očakáva veľký úspech v parlamentných voľbách

Caracas 4. decembra (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho spojenci sa pripravujú na víťazstvo v nedeľných parlamentných voľbách v juhoamerickej krajine, ktoré bojkotujú opozičné strany pod vedením Madurovho hlavného rivala Juana Guaidóa. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Víťazstvo by zaručilo Madurovej Zjednotenej socialistickej strane Venezuely kontrolu nad Národným zhromaždením (parlamentom) - jedinou inštitúciou, ktorá nie je v jej rukách. Opozícia a jej hlavný predstaviteľ Guaidó, ktorého za dočasného prezidenta uznalo viac ako 50 krajín, by sa po prehre ocitla na okraji venezuelskej politiky.



"Viem, že budeme mať veľký úspech. Viem to!" vyhlásil Maduro na predvolenom zhromaždení tento týždeň. Jeho 30-ročný syn Nico, ktorý je profesionálnym hudobníkom, kandiduje do parlamentu v štáte La Guaira severne od hlavného mesta Caracas.



"S novým Národným zhromaždením vyriešime problémy, ktoré máme. Opozícia, extrémistická pravica nemajú pre túto krajinu pripravený žiaden plán," dodal Maduro.



Guaidó nedeľňajšie voľby označil za podvod. Spolu so svojimi spolupracovníkmi naplánoval od pondelka 7. decembra týždňové referendum, v ktorom sa budú snažiť o získanie podpory verejnosti pre predĺženie mandátu Národného zhromaždenia. Podľa Guaidóa Madurovi nejde o získanie legitimity, ale o "zničenie demokratickej alternatívy vo Venezuele".



Maduro, bývalý vodič autobusu, ktorý sa stal prezidentom v roku 2013 po smrti svojho mentora Huga Cháveza, bol v roku 2018 znovuzvolený na post prezidenta. Opozíciou ovládaný parlament i medzinárodná komunita označili tieto voľby za nelegitímne, keďže boli všeobecne pokladané za zmanipulované, a za úradujúceho prezidenta sa minulý rok vyhlásil 37-ročný Guaidó.