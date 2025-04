Venezuela obvinila salvádorského prezidenta z obchodovania s ľuďmi

Caracas 26. apríla (TASR) - Venezuelský generálny prokurátor Tarek William Saab obvinil salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho z obchodovania s ľuďmi. Chce, aby čelil medzinárodnej spravodlivosti za prijímanie peňazí na väznenie osôb deportovaných zo Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V marci bolo do neslávne známeho salvádorského väzenia CECOT prevezených viac ako 230 Venezuelčanov spolu s približne tuctom Salvádorčanov na základe dohody, v rámci ktorej Washington platí salvádorskej vláde ročne šesť miliónov dolárov.



Venezuela reagovala na deportácie, ktoré vyvolali prudkú právnu debatu aj v Spojených štátoch, s hnevom a požadovala „bezpodmienečné prepustenie“ deportovaných osôb.



V rozhovore pre AFP Saab na adresu Bukeleho skonštatoval, že nie je o nič lepší ako pašerák ľudí. „Dopúšťa sa trestného činu obchodovania s ľuďmi,“ povedal prokurátor. „Je to špinavý biznis,“ dodal.



„V tejto veci bude Bukele čeliť medzinárodnej spravodlivosti,“ povedal Saab, ktorý je spolu s venezuelským prezidentom Nicolasom Madurom už roky predmetom sankcií USA za údajné potláčanie demokratickej opozície v ich krajine.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa vykreslila deportovaných mužov ako nebezpečných členov krvilačných gangov, pričom pre toto tvrdenie poskytla len málo dôkazov, píše AFP. Niektorí boli americkými súdmi obvinení z násilných trestných činov, no mnohí nie.



Príbuzní týchto mužov dôrazne popierajú akékoľvek prepojenie s gangmi a tvrdia, že ich blízkych zatkli len preto, že sú Venezuelčania, migranti a majú tetovania.



Salvádorská aj americká vláda široko propagovali šikovne natočené zábery ich príchodu do Salvádoru, vrátane spútaných a potetovaných mužov s oholenými hlavami, vlečených maskovanými strážcami.



Americké súdy rozhodli, že najmenej jeden Salvádorčan a jeden Venezuelančan boli neprávom deportovaní a mali by byť vrátení do Spojených štátov. Trump a jeho spojenec Bukele však tieto nariadenia doteraz ignorovali.



Biely dom trvá na tom, že okrem toho, že majú väzby na gangy, boli títo muži v Spojených štátoch nelegálne, a preto sú zločinci.