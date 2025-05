Venezuela odmieta príkaz na pozastavenie volieb v regióne Essequibo

Caracas 2. mája (TASR) - Venezuelská vláda v piatok kategoricky odmietla príkaz od Medzinárodného súdneho dvora (MSD) na pozastavenie volieb v regióne Essequibo, ktorý tvorí približne dve tretiny územia Guyany, ale na ktoré si robí nárok Caracas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Venezuela bude 25. mája voliť nových guvernérov štátov, do ktorých zaradila aj Essequibo – región, ktorý je pod správou Guyany už viac ako storočie.



Príkaz MSD ešte podľa AFP nebol oficiálne zverejnený, ale vo štvrtok o ňom na sieti X informoval prezident Guyany Irfaan Ali. Na základe tohto nariadenia sa musí Venezuela „zdržať konania volieb alebo prípravy na ich konanie na tomto spornom území“.



Venezuelská vláda v piatkovom vyhlásení uviedla, že „neuznáva a nikdy nebude uznávať jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora a nebude sa ani riadiť žiadnym jeho rozhodnutím“.



„V medzinárodnom práve neexistuje nič, čo by umožňovalo Medzinárodnému súdnemu dvoru zasahovať do záležitostí, ktoré spadajú výlučne pod venezuelskú vnútroštátnu legislatívu, ani usilovať sa o zákaz nejakého suverénneho aktu,“ dodal Caracas.



Guyana vo svojom podaní na MSD uviedla, že plánované voľby zapríčinia „nenapraviteľné škody“ regiónu Essequibo, ktorý tvorí dve tretiny jej územia a žije tam 125.000 z 800.000 obyvateľov tohto štátu.



Guyana ako bývalá kolónia Británie a Holandska trvá na tom, že Essequibo je jej územie a hranicu regiónu určil arbitrážny tribunál v roku 1899. Venezuela však tvrdí, že rieka Essequibo na východe regiónu tvorí prirodzenú hranicu uznanú už v roku 1777.



Dlhotrvajúci spor medzi Venezuelou a Guyanou sa zintenzívnil v roku 2015, keď americký ropný gigant ExxonMobil objavil v Guyane náleziská ropy. Podľa AFP spor vyvrcholil v roku 2023, keď Guyana začala dražiť ropné polia v tomto spornom regióne.



Caracas v roku 2023 usporiadal referendum o regióne Essequibo a minulý rok prijal zákon, ktorým ho vymenoval za 24. federálny štát Venezuely, a to napriek výzve Medzinárodného súdneho dvora, aby Venezuela nepodnikala nič, čo by v regióne zmenilo status quo.