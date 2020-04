Venezuela odmietla najnovší plán USA, tie veria v úspech rokovaní

Caracas 1. apríla (TASR) - Venezuelská vláda odmietla iniciatívny návrh Spojených štátov, aby v krajine vznikla dočasná vláda so zastúpením súčasného vedenia i opozície, a považuje ho za pokus o zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.



Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter to podľa agentúry TASS v noci na stredu napísal venezuelský minister zahraničných vecí Jorge Arreaza.



Osobitný vyslanec USA pre Venezuelu Elliott Abrams podľa správy agentúry AFP však túto Arreazovu reakciu bagatelizoval a označil ju za "predvídateľnú".



Podľa AFP Washington verí, že sa podarí začať neverejné rokovania s predstaviteľmi súčasného režimu a armády, ktorá zostala lojálna Madurovi.



Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó iniciatívu Washingtonu privítal.



Na svojom konte na Twitteri uviedol, že kontaktoval amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a poďakoval sa mu za podporu USA pri vytvorení "dočasnej vlády a štátnej rady."



Plán nazvaný Demokratický rámec pre Venezuelu (Democratic Framework for Venezuela) spočíva v tom, že Maduro a Guaidó prenechajú vládu v krajine päťčlennej štátnej rade. Tá bude pri moci dovtedy, až kým nebude vo Venezuele možné koncom roka 2020 uskutočniť demokratické voľby.



Štyroch členov rady vymenuje venezuelské národne zhromaždenie, v ktorom má prevahu opozícia pod vedením Guaidóa. Piateho člena, ktorý bude do volieb dočasným prezidentom, vymenujú zvyšní členovia rady.



Plán takisto zahŕňa zrušenie amerických sankcií proti členom Madurovej vlády a venezuelskému ropnému priemyslu.



Spojené štáty podporujú opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny s tým, že chce zosadiť nelegitímne znovuzvoleného Madura.



Guaidóa za dočasného prezidenta uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane USA. Maduro má na svojej strane venezuelskú armádu, Kubu, Čínu a Turecko.



Aj keď v pláne sa uvádza, že v budúcich voľbách môže kandidovať ktorýkoľvek venezuelský občan, Pompeo podľa AFP zopakoval, že Spojené štáty chcú, aby Maduro nebol na čele Venezuely.



Emisár Abrams neskôr uviedol, že Spojené štáty akceptujú akékoľvek výsledky slobodných volieb, pričom však súčasne vyjadril presvedčenie, že Maduro voľby nemá šancu vyhrať.



"Nie je možné, aby Nicolás Maduro zostal pri moci, ak si Venezuelčania vyberú vlastný osud a zvolia si vlastných vodcov," uviedol podľa AFP.



Na otázku, či môže kandidovať Guaidó, Pompeo povedal kladne. Vysvetlil, že Guaidó je podľa jeho názoru najobľúbenejším politikom vo Venezuele a ak by sa voľby konali dnes, určite by ich vyhral. Zdôraznil, že Spojené štáty Guaidóa naďalej podporujú. Dodal, že pri zostavovaní svojho najnovšieho plánu pre Venezuelu s ním úzko spolupracovali.