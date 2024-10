Venezuela odvolala veľvyslanca v Brazílii po vetovaní vstupu do BRICS

Caracas 30. októbra (TASR) - Venezuela v stredu odvolala svojho veľvyslanca v Brazílii po tom, čo brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva minulý týždeň vetoval jej žiadosť o vstup do skupiny BRICS. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení odsúdilo "iracionálne správanie brazílskych diplomatov", ktorí napriek súhlasu zvyšných členov skupiny zablokovali vstup Venezuely do BRICS. Ministerstvo tiež v stredu ostro kritizovalo predstaviteľov brazílskej vlády za "opakované intervenčné a hrubé vyhlásenia" o Venezuele.



Súčasný poradca brazílskeho prezidenta Celso Amorim povedal, že Brazília vetovala vstup Venezuely do BRICS, pretože Caracas "porušil dôveru" svojich partnerov tým, že nezorganizoval transparentné voľby. Brazília doposiaľ neuznala znovuzvolenie prezidenta Nicolása Madura na tretie funkčné obdobie.



Šéf Kremľa Vladimir Putin na stretnutí s Madurom počas summitu BRICS povedal, že podporuje želanie Venezuely vstúpiť do skupiny, ktorú v roku 2006 vytvorili Brazília, Rusko, India a Čína. Neskôr sa k nej pripojili Juhoafrická republika, Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. Práve rozšírenie skupiny si Moskva stanovila ako pilier svojej zahraničnej politiky.