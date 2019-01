Venezuelská opozícia rokovala s predstaviteľmi ozbrojených síl

Nemecko vyzvalo minulý týždeň Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu.

Caracas 31. januára (TASR) - Vo Venezuele sa začali tajné rokovania opozície s predstaviteľmi ozbrojených síl s cieľom odstaviť od moci prezidenta Nicolása Madura. Podľa tlačovej agentúry DPA to vo štvrtok vyhlásil opozičný líder Juan Guaidó.



"Mali sme tajné stretnutia s predstaviteľmi armády a bezpečnostných zložiek. Ponúkli sme amnestiu každému, kto nenesie zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti", napísal Guaidó v komentári pre denník The New York Times.



Guaidó v tomto kontexte dodal, že "zrieknutie sa podpory pána Madura zo strany armády je kľúčom k zmene vlády. Väčšina vojakov sa pritom stotožňuje s tým, že súčasné utrpenie krajiny je už neznesiteľné".



Nemecko vyzvalo minulý týždeň Madura, aby do ôsmich dní oznámil termín novej voľby hlavy štátu. V opačnom prípade - ako deklarovalo - je Berlín pripravený uznať za dočasného prezidenta lídra opozície a predsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa. Rovnaký postoj zaujali aj Španielsko a Francúzsko.