Predstaviteľ venezuelskej opozície sa zaregistroval do volieb

Caracas 26. marca (TASR) - Predstaviteľ venezuelskej opozície a guvernér severozápadného štátu Zulia Manuel Rosales sa oficiálne zaregistroval ako kandidát do nadchádzajúcich prezidentských volieb, oznámila to v utorok ráno tamojšia štátna volebná rada. Venezuelská opozičná koalícia predtým tvrdila, že sa jej kandidáta zaregistrovať nepodarilo, informuje agentúra AFP.



"Rosalesa zaregistrovala strana Un Nuevo Tiempo (UNT). Urobili to automatizovanými prostriedkami," uviedol predseda rady Elvis Amoroso. Hlavná opozičná koalícia, do ktorej strana UNT patrí, predtým uviedla, že jej nebolo umožnené zaregistrovať kandidáta v dôsledku nedostatočného prístupu do systému.



Venezuelské prezidentské voľby sa budú konať 28. júla. Úradujúci prezident Nicolás Maduro svoju kandidatúru oficiálne zaregistroval v pondelok. Urobil tak s veľkou pompou za podpory tisícok svojich stúpencov i podporovateľov vládnucej Spojenej socialistickej strany Venezuely (PSUV).



Šesťdesiatjedenročný Maduro vo Venezuele autoritatívne vládne od roku 2013. Krajina sa za jeho vlády dostala do vážnej hospodárskej krízy, ktorú ešte zhoršili americké sankcie. Hrubý domáci produkt za desaťročie klesol o 80 percent a z krajiny bohatej na ropu odišlo podľa odhadov OSN sedem miliónov ľudí.



Opozičná líderka María Corina Machadová, predsedníčka opozičnej strany Vente Venezuela, ktorá by podľa prieskumov mohla poraziť Madura, dostala vlani pre údajné finančné machinácie počas svojho pôsobenia v parlamente zákaz vykonávať verejnú funkciu až na 15 rokov.