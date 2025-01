Venezuelskú opozičnú líderku zadržali po proteste proti prezidentovi

Caracas 9. januára (TASR) - Líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú vo štvrtok zadržali po tom, čo sa po niekoľkých mesiacoch opäť objavila na verejnosti a zúčastnila sa na proteste proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Machadovej ochranka len niekoľko minút pred informáciou o jej zadržaní na sieti X oznámila, že opozičnú líderku "násilne zastavili pri odchode zo zhromaždenia" a na jej motocyklový konvoj sa strieľalo.



Machadová sa naposledy na verejnosti ukázala v auguste 2024. Vo štvrtok sa ulicami Caracasu prešla s venezuelskou vlajkou na proteste proti nástupu Madura do prezidentského úradu.



"Dnes vyšla do ulíc celá Venezuela! My sa nebojíme!," povedala opozičná líderka tisícom demonštrantom. Priaznivcov opozície vyzvala, aby prišli "v miliónových počtoch" a vyvíjali tak nátlak na Madura, aby odovzdal moc opozičnému kandidátovi Edmundovi Gonzálezovi Urrutiovi. Opozícia tvrdí, že víťazom prezidentských volieb je tento jej kandidát, ktorý sa v súčasnosti nachádza v exile v Španielsku.



Okrem protivládneho protestu sa v Caracase zišli aj stúpenci Madura, ktorí prisľúbili, že zabránia akémukoľvek pokusu o zmarenie jeho návratu od prezidentskej funkcie.



Zhromaždenia stúpencov a odporcov súčasného režimu vyvolali - podľa AFP - obavy z násilností ako prezidentských voľbách, ktoré si vyžiadali 28 obetí a stovky zranených. Polícia vtedy zadržala tisíce osôb.



"Čoskoro sa uvidíme v Caracase, v slobode," povedal Urrutia svojim krajanov v príhovore.



Maduro odmietol tlak demonštrantov a opozície a varoval, že bezpečnostné zložky tvrdo zakročia proti "fašistom", ktorí sa pokúsia zabrániť jeho inaugurácii, ktorá sa uskutoční v piatok 10. januára.