Venezuelský parlament má dvoch predsedov

Caracas 6. januára (TASR) - Opozičný líder Juan Guaidó a jeho rival Luis Parra sa v nedeľu obaja vyhlásili za predsedu venezuelského parlamentu. Konali sa totiž dve odlišné hlasovania a padli aj obvinenia z "parlamentného prevratu".



Guaidóovi totiž polícia zabránila vstúpiť do budovy Národného zhromaždenia (parlamentu). Opoziční zákonodarcovia následne odišli zasadať do redakcie spriateleným novín El Nacional, kde zvolili Guaidóa za predsedu parlamentu, ako informovala tlačová agentúra AP.



Parra, poznamenaný korupčnými kauzami, využil jeho neprítomnosť a vyhlásil sa za predsedu Národného zhromaždenia. Argumentoval, že v 167-člennom zhromaždení bol zvolený 81 hlasmi.



Guaidó, ktorý sa pred rokom sám vyhlásil za prezidenta Venezuely s odôvodnením, že opätovné zvolenie socialistu Nicolása Madura v roku 2018 nebolo legitímne, dostal v nedeľu hlasy približne 100 zákonodarcov. Hlasovali zaňho aj viacerí poslanci, ktorí boli nútení vlani odísť do exilu alebo sa ukrývať v zahraničných diplomatických misiách, pretože Madurov režim tvrdo zasahoval proti svojim odporcom.



Guaidó prisľúbil, že ako predseda parlamentu a zároveň "úradujúci prezident posilní" ústavu.



V televíznom prejave však prezident Maduro podporil ako nového predsedu Parru a dodal, že "Guaidó bol vyhodený z Národného zhromaždenia aj vďaka niektorým hlasom z opozície".



Venezuelská opozícia odsúdila Parrov krok ako "parlamentný prevrat".



Guaidóovi a vyše desiatim zákonodarcom zabránila polícia vstúpiť do budovy Národného zhromaždenia a odôvodnila to tým, že robí bezpečnostnú operáciu. Poslancom z Madurovej strany a niektorým opozičným zákonodarcom, ktorí Guaidóa odmietajú, však dovolila vojsť.



Guaidó (36) sa pokúsil preliezť zábradlie okolo areálu Národného zhromaždenia, ale polícia ho ochrannými štítmi zatlačila naspäť.



Štátna televízia VTV potom odvysielala zábery Parru, ako megafónom oznamuje svoje zvolenie za šéfa parlamentu.



Guaidó a spriaznení poslanci strávili pred parlamentom niekoľko hodín, ale nakoniec odišli do sídla novín El Nacional, kde usporiadali svoje vlastné zasadnutie.



USA následne zablahoželali Guaidóovi k znovuzvoleniu za predsedu venezuelského Národného zhromaždenia a odsúdili "pokusy Madurovho režimu poprieť vôľu demokraticky zvoleného parlamentu", ako uviedol americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



"Spojené štáty a 57 ďalších krajín ho (Guaidóa) naďalej uznávajú za legitímneho lídra Národného zhromaždenia a aj za legitímneho dočasného prezidenta Venezuely," dodal Pompeo, ktorého citovala agentúra AFP.