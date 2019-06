Venezuelský opozičný líder Guaidó poprel tvrdenia o zmarenom prevrate

Samotný Maduro medzičasom uviedol, že ak sa opozícia pokúsi o štátny prevrat, jeho reakcia bude "nemilosrdná".

Caracas 27. júna (TASR) - Venzuleský opozičný líder Juan Guaidó zavrhol v stredu tvrdenia vlády o údajnom pokuse o vojenský puč s cieľom zavraždiť socialistického prezidenta Nicolása Madura, ktorý mala podľa svojho vyhlásenia zmariť. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je to dookola stále ten istý príbeh a tlač už stratila prehľad o tom, koľkokrát sa zopakovali rovnaké obvinenia," povedal Guaidó novinárom v reakcii na tvrdenia o zmarenom puči. Zároveň však dodal, že bude naďalej vyzývať ozbrojené sily, aby prezidenta Madura opustili, píše AFP.



"Boli by sme nemilosrdní pri revolučnom protiútoku voči pokusu o fašistický prevrat - nemilosrdní!" uviedol v prejave vysielanom celoštátne v rozhlase i televízii.



Venezuelský minister pre komunikáciu Jorge Rodríguez v stredu oznámil, že vláda zmarila pokus o vojenský puč s cieľom zavraždiť socialistického prezidenta Nicolása Madura a dosadiť na jeho miesto generála. Spresnil, že súčasťou sprisahania boli nielen aktívni dôstojníci, ale aj dôstojníci vo výslužbe, pričom k pokusu o prevrat malo dôjsť ešte na začiatku tohto týždňa z nedele na pondelok.



Rodríguez obvinil pravicového kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho z "plánovania prevratov a vrážd prezidenta", pričom do komplotu mali byť podľa jeho názoru zapletení aj čilský konzervatívny prezident Sebastián Piňera a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton.



Hoci vzťahy Caracasu s Washingtonom sú dlhodobo napäté, k ich ďalšiemu zhoršeniu došlo po tom, čo Trump uznal za venezuelského prezidenta opozičného lídra Juana Guaidóa, pričom nevylúčil ani možnosť použitia vojenskej sily proti Madurovmu režimu. Venezuela už v tejto súvislosti s USA prerušila diplomatické vzťahy.