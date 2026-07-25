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Venezuela oznámila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.

Autor TASR
Caracas 25. júla (TASR) - Venezuela v piatok vyhlásila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu (ICC), keďže túto inštitúciu považuje za zaujatú. Oznámil to venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.

Venezuela sa domnieva, že konanie súdu je výsledkom preukázanej geografickej zaujatosti, ktorá neprimerane sústreďuje jeho činnosť na africké a latinskoamerické krajiny. Tento vzorec odhaľuje, že medzinárodná spravodlivosť ani zďaleka nie je uplatňovaná rovnomerne, ale bola zneužitá na prehlbovanie nerovností medzi štátmi a na popieranie ich práva na sebaurčenie a suverenitu,“ uviedol González na sieti X.

AFP pripomína, že ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.

V decembri 2025 venezuelský parlament podnikol kroky na odstúpenie od Rímskeho štatútu, zakladajúceho dokumentu ICC. V marci tohto roku ICC zamietol sťažnosti podané Venezuelou, podľa ktorých sankcie USA voči tejto krajine predstavovali zločiny proti ľudskosti.

Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.
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