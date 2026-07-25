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Venezuela oznámila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu
Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.
Autor TASR
Caracas 25. júla (TASR) - Venezuela v piatok vyhlásila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu (ICC), keďže túto inštitúciu považuje za zaujatú. Oznámil to venezuelský minister zahraničných vecí Félix Plasencia González. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Venezuela sa domnieva, že konanie súdu je výsledkom preukázanej geografickej zaujatosti, ktorá neprimerane sústreďuje jeho činnosť na africké a latinskoamerické krajiny. Tento vzorec odhaľuje, že medzinárodná spravodlivosť ani zďaleka nie je uplatňovaná rovnomerne, ale bola zneužitá na prehlbovanie nerovností medzi štátmi a na popieranie ich práva na sebaurčenie a suverenitu,“ uviedol González na sieti X.
AFP pripomína, že ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
V decembri 2025 venezuelský parlament podnikol kroky na odstúpenie od Rímskeho štatútu, zakladajúceho dokumentu ICC. V marci tohto roku ICC zamietol sťažnosti podané Venezuelou, podľa ktorých sankcie USA voči tejto krajine predstavovali zločiny proti ľudskosti.
Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.
„Venezuela sa domnieva, že konanie súdu je výsledkom preukázanej geografickej zaujatosti, ktorá neprimerane sústreďuje jeho činnosť na africké a latinskoamerické krajiny. Tento vzorec odhaľuje, že medzinárodná spravodlivosť ani zďaleka nie je uplatňovaná rovnomerne, ale bola zneužitá na prehlbovanie nerovností medzi štátmi a na popieranie ich práva na sebaurčenie a suverenitu,“ uviedol González na sieti X.
AFP pripomína, že ICC voči Venezuele vedie niekoľko vyšetrovaní týkajúcich sa podozrení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných za vlády prezidenta Nicolása Madura.
V decembri 2025 venezuelský parlament podnikol kroky na odstúpenie od Rímskeho štatútu, zakladajúceho dokumentu ICC. V marci tohto roku ICC zamietol sťažnosti podané Venezuelou, podľa ktorých sankcie USA voči tejto krajine predstavovali zločiny proti ľudskosti.
Venezuela sa zároveň z ICC rozhodla vystúpiť v deň, keď z funkcie odvolali hlavného žalobcu Karima Khana, ktorého vyšetrujú pre nevhodné správanie voči podriadenej.