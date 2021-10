Venezuela po troch rokoch znovu otvorí svoje hranice s Kolumbiou

Caracas 5. októbra (TASR) - Venezuela v utorok opätovne otvorí svoje hranice s Kolumbiou. Oznámila to v pondelok v štátnej televízii venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Hranice sa spriechodnia po takmer trojročnom zatvorení spôsobenom politickým napätím, informuje tlačová agentúra Reuters.



Venezuela zatvorila tieto hranice vo februári 2019, keď sa tamojšia opozícia, podporovaná Bogotou a Washingtonom, pokúsila napriek želaniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura dostať do krajiny humanitárnu pomoc cez pozemné hranice s Kolumbiou. Venezuelu už niekoľko rokov sužuje hospodársky kolaps a hyperinflácia.



Venezuelské úrady v danom čase zablokovali Medzinárodný most Simóna Bolívara, jeden z hlavných hraničných priechodov medzi týmito juhoamerickými štátmi. Úrady tvrdili, že zásielky humanitárnej pomoci boli súčasťou Washingtonom podporovaného pokusu o zvrhnutie Madura. Opozícia a jej spojenci ho obviňujú z toho, že v roku 2018 zmanipuloval svoje znovuzvolenie.



Socialista Maduro však tvrdí, že voľby boli spravodlivé, a vinu za ekonomickú krízu pripisuje americkým sankciám. "Mysliac na bratstvo a spoluprácu medzi kolumbijským a venezuelským ľudom, prezident Maduro sa rozhodol otvoriť hraničný priechod pre obchodný styk medzi Venezuelou a Kolumbiou," vyhlásila Rodríguezová.



Obchod medzi týmito krajinami, ktoré majú porézne hranice v dĺžke 2219 kilometrov, dosahoval pred ich zatvorením objem zhruba sedem miliárd dolárov ročne.



Kolumbijská vláda, ktorá neuznáva Madura ako legitímneho prezidenta Venezuely, zatvorila svoje hranice s jeho krajinou vlani v marci z dôvodu covidovej pandémie. Bogota v júni tohto roka dané rozhodnutie vrátila späť – išlo o krok, ktorý Venezuela až dosiaľ neopätovala.



Kolumbijský prezident Iván Duque tvrdí, že Maduro otvoril venezuelské hranice pod nátlakom tamojšej demokratickej opozície. Duque tento krok zároveň označil za nevyhnutný proces.