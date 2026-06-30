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VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský
Na záchranných operáciách sa vo Venezuele podieľa viac ako 2600 záchranárov z celého sveta spolu s pátracími psami.
Autor TASR
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Caracas 30. júna (TASR) - Vo Venezuele je po minulotýždňovom zemetrasení naďalej nezvestných 43.251 osôb. Vyplýva to z údajov na webovej stránke, na ktorej sú zverejnené fotografie a informácie o nezvestných. Agentúra AP informuje, že prežitie tých, ktorí sú uväznení pod troskami, závisí od mnohých faktorov vrátane počasia a prístupu k vode a vzduchu, píše TASR.
Počet nezvestných osôb oproti pondelku klesol z približne 46.000. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 mŕtvych.
Na základe predbežného vyhodnotenia satelitných snímok zverejnených americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) zemetrasenie poškodilo alebo zničilo vyše 58.870 budov.
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v pondelok upozornil, že čas na záchranu preživších spod trosiek sa kráti. AP s odvolaním sa na odborníkov pripomenula, že ak zranenia týchto osôb nie sú príliš vážne, dokážu prežiť týždeň alebo aj dlhší čas, a to za predpokladu, že nie je príliš teplo alebo zima.
Väčšinu ľudí zachránia v prvých 24 hodinách po katastrofe. Následne podľa odborníkov každým dňom klesajú šance na prežitie. Väčšina obetí je ťažko zranená alebo zavalená pod kameňmi alebo inými troskami.
Uväznené osoby majú väčšiu šancu prežiť, ak sú v priestore bez trosiek, ktoré by im mohli spôsobiť vážnejšie poranenia, kým čakajú na záchranu, ako napríklad pod robustným stolom, povedal geofyzik Victor Tsai z Brownovej univerzity.
Ak v dôsledku zrútenia budovy došlo k požiaru alebo k úniku dymu či nebezpečných chemikálií, znižuje to šance na prežitie, uviedol odborník na reakcie na mimoriadne situácie Joseph Barbera z Univerzity Georga Washingtona.
S pribúdajúcimi dňami je kľúčové mať vodu a vzduch. Barbera poznamenal, že istý čas možno prežiť aj bez jedla, ale šanca na prežitie sa bez vody znižuje. Prežitie uväznených osôb môže ovplyvniť tiež teplota vzduchu, pričom dodal, že pre preživších môže byť rovnako dôležité, aby dostali nevyhnutnú lekársku starostlivosť ešte predtým, ako ich vyslobodia spod trosiek.
Na záchranných operáciách sa vo Venezuele podieľa viac ako 2600 záchranárov z celého sveta spolu s pátracími psami.
AP pripomenula, že po zemetrasení a cunami v Japonsku v roku 2011 sa podarilo zachrániť tínedžera a jeho 80-ročnú starú mamu po deviatich dňoch. Rok predtým zachránili na Haiti 16-ročné dievča po 15 dňoch.
Počet nezvestných osôb oproti pondelku klesol z približne 46.000. Zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, si podľa oficiálnych údajov doteraz vyžiadalo viac ako 1700 mŕtvych.
Na základe predbežného vyhodnotenia satelitných snímok zverejnených americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) zemetrasenie poškodilo alebo zničilo vyše 58.870 budov.
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v pondelok upozornil, že čas na záchranu preživších spod trosiek sa kráti. AP s odvolaním sa na odborníkov pripomenula, že ak zranenia týchto osôb nie sú príliš vážne, dokážu prežiť týždeň alebo aj dlhší čas, a to za predpokladu, že nie je príliš teplo alebo zima.
Väčšinu ľudí zachránia v prvých 24 hodinách po katastrofe. Následne podľa odborníkov každým dňom klesajú šance na prežitie. Väčšina obetí je ťažko zranená alebo zavalená pod kameňmi alebo inými troskami.
Uväznené osoby majú väčšiu šancu prežiť, ak sú v priestore bez trosiek, ktoré by im mohli spôsobiť vážnejšie poranenia, kým čakajú na záchranu, ako napríklad pod robustným stolom, povedal geofyzik Victor Tsai z Brownovej univerzity.
Ak v dôsledku zrútenia budovy došlo k požiaru alebo k úniku dymu či nebezpečných chemikálií, znižuje to šance na prežitie, uviedol odborník na reakcie na mimoriadne situácie Joseph Barbera z Univerzity Georga Washingtona.
S pribúdajúcimi dňami je kľúčové mať vodu a vzduch. Barbera poznamenal, že istý čas možno prežiť aj bez jedla, ale šanca na prežitie sa bez vody znižuje. Prežitie uväznených osôb môže ovplyvniť tiež teplota vzduchu, pričom dodal, že pre preživších môže byť rovnako dôležité, aby dostali nevyhnutnú lekársku starostlivosť ešte predtým, ako ich vyslobodia spod trosiek.
Na záchranných operáciách sa vo Venezuele podieľa viac ako 2600 záchranárov z celého sveta spolu s pátracími psami.
AP pripomenula, že po zemetrasení a cunami v Japonsku v roku 2011 sa podarilo zachrániť tínedžera a jeho 80-ročnú starú mamu po deviatich dňoch. Rok predtým zachránili na Haiti 16-ročné dievča po 15 dňoch.