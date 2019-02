Podľa generála Yáňeza je 90 % príslušníkov armády proti Madurovi

Madura označil za diktátora a Guaidóa za svojho prezidenta.

Caracas 2. februára (TASR) - Generál venezuelských vzdušných síl Francisco Yáňez vyhlásil v sobotu vernosť vodcovi tamojšej opozície Juanovi Guaidóovi a uznal ho za dočasného prezidenta. Zároveň vyzval krajanov, aby sa zúčastňovali na protestoch proti vláde socialistického lídra Nicolása Madura.



Yáňez tak urobil vo videu zverejnenom na internete, informovali tlačové agentúry AP, AFP a Reuters.



Generál uviedol, že sa dištancuje od Madura a jeho vlády a teraz uznáva za dočasnú hlavu štátu práve opozičného lídra Guaidóa.



Yáňez je prvým vysokopostaveným dôstojníkom, ktorý opustil Madurovu vládu po 23. januári, keď sa Guaidó, predseda Národného zhromaždenia ovládaného opozíciou, vyhlásil sa legitímneho lídra Venezuely.



Na videu na stránke YouTube Yáňez hovorí: "Prechod na demokraciu je už blízko." Madura označil za diktátora a Guaidóa za svojho prezidenta. Generál však odmietol uviesť, či sa stále nachádza vo Venezuele, alebo z krajiny odišiel.



V krátkom telefonáte s agentúrou Associated Press (AP) tento dôstojník armády potvrdil - z kolumbijského telefónneho čísla - pravdivosť svojho vyhlásenia na videu. Povedal tiež, že už nebude poskytovať ďalšie vyhlásenia, kým mu to nepovolí "hlavný veliteľ legálnych ozbrojených síl, ktorým je prezident Juan Guaidó".



Yáňez na videu ešte tvrdil, že "90 percent" príslušníkov venezuelských ozbrojených síl je proti Madurovi.



Generál Yáňez, člen vrchného velenia venezuelských vzdušných síl, v sobotňajšom videu vyzval ostatných príslušníkov armády, aby prebehli na druhú stranu.



Vo Venezuele, krízou sužovanej juhoamerickej krajine, protestujú ľudia, predovšetkým v hlavnom meste Caracas, proti politike vlády prezidenta Madura. Obviňujú ho z hospodárskeho úpadku, poznačeného hyperinfláciou a nedostatkom základných potrieb. Milióny ľudí v krajine sa ocitli v chudobe a 2,3 milióna Venezuelčanov utieklo do zahraničia, čo vyvolalo migračnú krízu v regióne.



Webová stránka vrchného velenia označuje Yáňeza za veliteľa strategického plánovania vzdušných síl.



Vrchné velenie na svojom účte na Twitteri však už obvinilo generála z vlastizrady a z korupcie.



Guaidó argumentuje, že Maduro nie je legitímnym prezidentom, keďže do úradu sa dostal po nedemokratických voľbách.



Na stranu Guaidóa sa postavilo niekoľko desiatok krajín, vrátane USA aj Európskej únie.



V centre Caracasu na Bolívarovej triede sa v sobotu zhromaždili tisíce vládnych zamestnancov a podporovateľov Madura. Niektorí tancovali na ľudové piesne, pričom na pútači bolo vidieť obrovskú fotografiu zosnulého prezidenta Huga Cháveza a nápis: "20 rokov víťazstiev ľudu".



Zhromaždenie na oslavu 20. výročia nástupu Cháveza k moci zvolala vláda socialistického lídra Madura.



Medzitým sa o päť kilometrov ďalej, východnou časťou Caracasu, začal pohybovať sprievod protivládnych protestujúcich - podľa agentúry DPA ich bolo okolo 100.000. Niesli venezuelské vlajky a žiadali odstúpenie Madura. Na ich čele stál Guaidó, ktorý vyhlásil: "Zmena vo Venezuele je veľmi, veľmi blízko."



Stovky Venezuelčanov sa v sobotu zišli takisto v centre španielskej Barcelony, aby vyjadrili podporu Guaidóovi. Toto zhromaždenie bolo jedným z viacerých, ktoré sa očakávali po celom svete.



Podľa oficiálnych údajov sa počet ľudí narodených vo Venezuele, ktorí žijú v Španielsku, zvýšil zo 165.000 v roku 2015 na vlaňajších 255.000.