Venezuela ponúka odmenu 100.000 dolárov za nájdenie Gonzáleza Urrutiu

Comienza nuestra gira por América Latina. Primera parada: Argentina. https://t.co/8VqIlO6EPe — Edmundo González (@EdmundoGU) January 2, 2025

Caracas 3. januára (TASR) - Venezuelská vláda vo štvrtok ponúkla 100.000 dolárov za informácie vedúce k zadržaniu opozičného kandidáta na post prezidenta Edmunda Gonzáleza Urrutiu. Urrutia medzičasom podľa agentúry AFP opustil exil v Španielsku a je na ceste do Argentíny, píše TASR.González Urrutia trvá na tom, že v júlových prezidentských voľbách zvíťazil nad úradujúcim Nicolásom Madurom, ktorý bude na tretie funkčné obdobie inaugurovaný 10. januára.Madurovo víťazstvo odmietli uznať aj Spojené štáty, Európska únia i väčšina štátov Latinskej Ameriky, pričom žiadali zverejnenie volebných záznamov, ktoré podľa opozície dokazujú, že jej kandidát Madura porazil.Venezuelská polícia vo štvrtok na sociálnych sieťach zverejnila fotografiu doteraz málo známeho bývalého diplomata, pod ktorou je napísanéZdroje z justície pre AFP potvrdili, že plagát bude vyvesený na letiskách a policajných kontrolných stanovištiach po celej Venezuele." uviedol krátko na to González Urrutia na sociálnej sieti X s tým, že v sobotu sa stretne s argentínskym prezidentom Javierom Mileim. Zároveň vyzval Venezuelčanov, aby sa zhromaždili na námestí Plaza de Mayo v Buenos Aires, kde by mal podľa zdroja z Mileiho kancelárie pricestovať v najbližších hodinách.Sedemdesiatpäťročný exdiplomat ušiel ešte v septembri do Španielska, ktoré mu v decembri udelilo azyl po tom, čo ho Venezuela obvinila zo sprisahania a vydierania.Po prezidentských voľbách, po ktorých bol vyhlásený za prezidenta Maduro, vypukli vo Venezuele protesty, ktoré si vyžiadali 28 obetí a takmer 200 zranených. Polícia tiež zadržala viac ako 2400 osôb.