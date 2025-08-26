Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

Venezuela posilňuje ochranu hraníc po vyslaní vojnových lodí USA

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello oznámil, že vláda nasadzuje 15.000 vojakov na posilnenie bezpečnosti v štátoch Zulia a Tachira, ktoré hraničia s Kolumbiou.

Autor TASR
Caracas 26. augusta (TASR) - Venezuela v pondelok oznámila nasadenie 15.000 vojakov ku hranici s Kolumbiou v rámci boja proti obchodovaniu s drogami, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Krajina tak urobila v čase, keď americká vláda zintenzívňuje tlak na jej ľavicového prezidenta Nicolása Madura. Tri americké torpédoborce smerujú k pobrežiu Venezuely, keďže prezident Donald Trump stupňuje tlak na Madura, ktorého USA obviňujú z vedenia gangu obchodujúceho s kokaínom s názvom Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk). Washington označil tento gang za teroristickú organizáciu.

Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello oznámil, že vláda nasadzuje 15.000 vojakov na posilnenie bezpečnosti v štátoch Zulia a Tachira, ktoré hraničia s Kolumbiou. „Tu bojujeme proti obchodovaniu s drogami, tu bojujeme proti drogovým kartelom na všetkých frontoch,“ dodal a oznámil, že v tomto roku doteraz zaistili 53 ton drog.

Americké médiá informovali, že Spojené štáty okrem troch torpédoborcov s riadenými strelami triedy Aegis plánujú do regiónu vyslať aj 4 000 príslušníkov námornej pechoty.

USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov.

Maduro obvinil Spojené štáty zo snahy o zmenu režimu v jeho krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícok príslušníkov milícií.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb