Venezuela posilňuje ochranu hraníc po vyslaní vojnových lodí USA
Autor TASR
Caracas 26. augusta (TASR) - Venezuela v pondelok oznámila nasadenie 15.000 vojakov ku hranici s Kolumbiou v rámci boja proti obchodovaniu s drogami, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Krajina tak urobila v čase, keď americká vláda zintenzívňuje tlak na jej ľavicového prezidenta Nicolása Madura. Tri americké torpédoborce smerujú k pobrežiu Venezuely, keďže prezident Donald Trump stupňuje tlak na Madura, ktorého USA obviňujú z vedenia gangu obchodujúceho s kokaínom s názvom Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk). Washington označil tento gang za teroristickú organizáciu.
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello oznámil, že vláda nasadzuje 15.000 vojakov na posilnenie bezpečnosti v štátoch Zulia a Tachira, ktoré hraničia s Kolumbiou. „Tu bojujeme proti obchodovaniu s drogami, tu bojujeme proti drogovým kartelom na všetkých frontoch,“ dodal a oznámil, že v tomto roku doteraz zaistili 53 ton drog.
Americké médiá informovali, že Spojené štáty okrem troch torpédoborcov s riadenými strelami triedy Aegis plánujú do regiónu vyslať aj 4 000 príslušníkov námornej pechoty.
USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov.
Maduro obvinil Spojené štáty zo snahy o zmenu režimu v jeho krajine a spustil celoštátnu kampaň na nábor tisícok príslušníkov milícií.
