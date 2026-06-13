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Venezuela potvrdila smrť vodcu kartelu Tren de Aragua
Tren de Aragua vznikol pred vyše desiatimi rokmi vo väznici vo venezuelskom štáte Aragua. Gang sa v posledných rokoch rozrástol.
Autor TASR
Caracas 13. júna (TASR) - Caracas v piatok večer potvrdil smrť vodcu nadnárodného kartelu Tren de Aragua, ktorý vznikol vo Venezuele. Líder bol zneškodnený v rámci „spoločnej operácie“ so Spojenými štátmi, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Došlo k zrážkam s členmi týchto zločineckých štruktúr, pri ktorých bol zneškodnený Héctor Rusthenford Guerrero Flores, prezývaný ‚Nio Guerrero‘,“ uviedlo ministerstvo informácií a komunikácie vo svojom vyhlásení. Americký prezident Donald Trump v piatok už skôr uviedol, že USA podnikli smrtiaci útok na lídra gangu.
Spojené štáty vlani označili skupinu Tren de Aragua, ktorá pôsobí aj v Kolumbii, Peru a Čile, za teroristickú organizáciu. Trump a predstavitelia jeho administratívy gang opakovane obviňovali, že je zdrojom násilia a nelegálneho obchodovania s drogami v niektorých amerických mestách. Prezident celé mesiace opakoval - napriek záverom odtajnených správ amerických spravodajských služieb - že gang Tren de Aragua spolupracoval aj so zosadeným venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom, pripomína AP.
Tren de Aragua vznikol pred vyše desiatimi rokmi vo väznici vo venezuelskom štáte Aragua. Gang sa v posledných rokoch rozrástol, keďže milióny Venezuelčanov emigrovali do iných latinskoamerických krajín alebo do USA. Presný počet členov tejto skupiny nie je známy.
„Došlo k zrážkam s členmi týchto zločineckých štruktúr, pri ktorých bol zneškodnený Héctor Rusthenford Guerrero Flores, prezývaný ‚Nio Guerrero‘,“ uviedlo ministerstvo informácií a komunikácie vo svojom vyhlásení. Americký prezident Donald Trump v piatok už skôr uviedol, že USA podnikli smrtiaci útok na lídra gangu.
Spojené štáty vlani označili skupinu Tren de Aragua, ktorá pôsobí aj v Kolumbii, Peru a Čile, za teroristickú organizáciu. Trump a predstavitelia jeho administratívy gang opakovane obviňovali, že je zdrojom násilia a nelegálneho obchodovania s drogami v niektorých amerických mestách. Prezident celé mesiace opakoval - napriek záverom odtajnených správ amerických spravodajských služieb - že gang Tren de Aragua spolupracoval aj so zosadeným venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom, pripomína AP.
Tren de Aragua vznikol pred vyše desiatimi rokmi vo väznici vo venezuelskom štáte Aragua. Gang sa v posledných rokoch rozrástol, keďže milióny Venezuelčanov emigrovali do iných latinskoamerických krajín alebo do USA. Presný počet členov tejto skupiny nie je známy.