Venezuela pozastavila lety portugalských aerolínií

Caracas 18. februára (TASR) - Venezuelskí predstavitelia pozastavili v pondelok na tri mesiace všetky lety portugalskej leteckej spoločnosti TAP Air Portugal. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako sa opozičný líder Juan Guaidó spolu so svojím strýkom vrátil letom týchto aerolínií z medzinárodného turné, na ktorom sa snažil získať podporu pre svoj zámer zosadiť socialistického prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Počas trojtýždňového medzinárodného turné sa líder venezuelskej opozície zastavil vo Washingtone, Davose a Bruseli, pričom sa v Bielom dome stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Obaja, Guaidó aj strýko, sa spoločne vrátili z Portugalska medzinárodným letom do vlasti 11. februára. Guaidóovho strýka zadržali a obvinili z pokusu prepašovať do krajiny malé množstvo výbušnín.



Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová uviedla, že lety zmienenej portugalskej leteckej spoločnosti pozastavujú na 90 dní - len niekoľko hodín po tom, ako minister dopravy Hipólito Abreu oznámil, že úrady začali vyšetrovanie v súvislosti s "vážnym porušením" príslušných predpisov.



TAP Air Portugal je jednou z mála zahraničných leteckých spoločností, ktoré stále prevádzkujú lety do a z Venezuely, všíma si agentúra AFP.



Venezuela zároveň v pondelok zaslala protestnú nótu francúzskej vláde. V nej uviedla, že jej veľvyslanec v Caracase Romain Nadal zasahoval do vnútorných záležitostí krajiny, keď Guaidóa prišiel na letisko privítať.



Guaidó sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť nelegitímne znovuzvoleného Nicolása Madura. Za dočasného prezidenta ho následne uznalo viac ako 50 krajín sveta vrátane USA a Francúzska. Európska únia a Spojené štáty zaviedli voči Madurovej vláde sankcie.