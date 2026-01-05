< sekcia Zahraničie
Venezuela: Predsedom parlamentu je opäť Rodríguez
Delcy a Jorge Rodríguezovci tak majú teraz pod kontrolou výkonnú aj zákonodarnú moc vo Venezuele.
Autor TASR
Caracas 5. januára (TASR) — Venezuelskí poslanci v pondelok odsúdili zajatie prezidenta Nicolása Madura zo strany Spojených štátov. Na prvom zasadnutí nového parlamentu si za predsedu znovu zvolili Jorgeho Rodrígueza, brata dočasnej prezidentky Delcy Rodríguezovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Delcy a Jorge Rodríguezovci tak majú teraz pod kontrolou výkonnú aj zákonodarnú moc vo Venezuele. Viceprezidentka a v súčasnosti dočasná hlava štátu má plnú podporu armády aj Madurovho syna - poslanca Nicolása Madura Guerreru.
„Prezident Spojených štátov, pán (Donald) Trump, sa stavia do úlohy žalobcu, sudcu a svetového policajta,“ povedal poslanec Fernando Soto Rojas na ustanovujúcom zasadnutí venezuelského Národného zhromaždenia. „My hovoríme: neuspejete. A nakoniec prejavíme všetku našu solidaritu, aby sa náš legitímny prezident, Nicolás Maduro, vrátil víťazne do (prezidentského paláca) Miraflores,“ dodal.
Madurov syn na schôdzi vyhlásil, že jeho otec a matka, ktorú americké špeciálne jednotky taktiež zadržali, sa vrátia do Venezuely. „Skôr či neskôr budú s nami...Vrátia sa,“ povedal.
AFP pripomína, že noví členovia jednokomorového parlamentu Venezuely boli zvolení v máji minulého roka vo voľbách, ktoré väčšina opozície bojkotovala. Z 286 kresiel získala vládnuca Madurova Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) a jej spojenci 256 kresiel.
Poslanci na zasadnutí skandovali „Poďme, Nico!“, jeden zo sloganov z Madurovej predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Podľa oficiálnych výsledkov v nich zvíťazil Maduro, no venezuelská opozícia považuje za ich víťaza svojho kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu.
Maduro a jeho manželka Cilia Floresová v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.
Delcy a Jorge Rodríguezovci tak majú teraz pod kontrolou výkonnú aj zákonodarnú moc vo Venezuele. Viceprezidentka a v súčasnosti dočasná hlava štátu má plnú podporu armády aj Madurovho syna - poslanca Nicolása Madura Guerreru.
„Prezident Spojených štátov, pán (Donald) Trump, sa stavia do úlohy žalobcu, sudcu a svetového policajta,“ povedal poslanec Fernando Soto Rojas na ustanovujúcom zasadnutí venezuelského Národného zhromaždenia. „My hovoríme: neuspejete. A nakoniec prejavíme všetku našu solidaritu, aby sa náš legitímny prezident, Nicolás Maduro, vrátil víťazne do (prezidentského paláca) Miraflores,“ dodal.
Madurov syn na schôdzi vyhlásil, že jeho otec a matka, ktorú americké špeciálne jednotky taktiež zadržali, sa vrátia do Venezuely. „Skôr či neskôr budú s nami...Vrátia sa,“ povedal.
AFP pripomína, že noví členovia jednokomorového parlamentu Venezuely boli zvolení v máji minulého roka vo voľbách, ktoré väčšina opozície bojkotovala. Z 286 kresiel získala vládnuca Madurova Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) a jej spojenci 256 kresiel.
Poslanci na zasadnutí skandovali „Poďme, Nico!“, jeden zo sloganov z Madurovej predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Podľa oficiálnych výsledkov v nich zvíťazil Maduro, no venezuelská opozícia považuje za ich víťaza svojho kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu.
Maduro a jeho manželka Cilia Floresová v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.