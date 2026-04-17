Venezuela prepustila 46 politických väzňov
Autor TASR
Caracas 17. apríla (TASR) - Venezuelské úrady prepustili vo štvrtok 46 politických väzňov, uviedli ich príbuzní. Pokračuje tak prepúšťanie odporcov režimu prezidenta Nicolása Madura, ktorého 3. januára zajali americké sily a previezli do New Yorku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Funkcie dočasnej líderky krajiny sa 5. januára ujala Madurova viceprezidentka Delcy Rodriguezová, ktorá pod tlakom z Washingtonu vo februári presadila zákon o amnestiách. Venezuela odvtedy prepustila stovky politických väzňov, ale napriek tomu ich zostáva za mrežami ešte približne 500.
Vo štvrtok večer sa asi 50 rodín zhromaždilo pred väzením Yare južne od Caracasu, zatiaľ čo väzni vychádzali von. Väčšinou to boli pracovníci venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti PDVSA, ktorých úrady zadržali minulý rok a obvili z trestných činov ako pašovanie, sabotáž a korupcia.
Jeden z prepustených väzňov pre AFP povedal, že je stále v podmienke. „Pracujem v ropnom priemysle. Mám tam odpracovaných viac ako 30 rokov. Nikdy sme nič neukradli. Celá tá vec bola podvrh,“ tvrdil.
