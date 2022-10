Venezuela prepustila 7 Američanov výmenou za milosť 2 Venezuelčanov

Washington/Caracas 2. októbra (TASR) - Venezuela v sobotu prepustila sedem zadržaných Američanov výmenou za prepustenie dvoch príbuzných venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorí boli väznení v Spojených štátoch. V sobotu to uviedli americkí predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Medzi prepustenými Američanmi je aj päť predstaviteľov ropnej spoločnosti Citgo Petroleum, ktorí boli vo Venezuele zadržiavaní od roku 2017 a odsúdení na tresty väzenia za nikdy neuskutočnený plán týkajúci sa refinancovania dlhopisov. Venezuela ich prepustila výmenou za oslobodenie dvoch synovcov Madurovej manželky, ktorí boli v Spojených štátoch odsúdení na 18 rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť.



Americký prezident Joe Biden vo vyhlásení uviedol, že "nezákonne zadržaní" Američania sa čoskoro stretnú so svojimi rodinami.



Venezuelská vláda oznámila, že "na základe viacerých rozhovorov s predstaviteľmi vlády Spojených štátov sa podarilo dosiahnuť prepustenie dvoch mladých Venezuelčanov, ktorí tam boli nespravodlivo väznení".



Biden schválil výmenu väzňov pred niekoľkými týždňami, pričom udelenie milosti Venezuelčanom bolo podľa jeho slov "náročné a bolestivé rozhodnutie", no potrebné na zaistenie slobody väznených Američanov. Predstavitelia Spojených štátov však pripomenuli, že politika USA voči Venezuele sa nijako nezmenila.



Vo Venezuele sú naďalej uväznení najmenej štyria ďalší americkí občania vrátane dvoch príslušníkov špeciálnych jednotiek armády Spojených štátov.