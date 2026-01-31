< sekcia Zahraničie
Venezuela prepustila amerického politického väzňa
Podľa rodinných príslušníkov a pozorovateľov prebieha prepúšťanie väzňov veľmi pomaly a asi 711 ľudí je stále za mrežami, z toho 65 cudzincov.
Autor TASR
Washington 31. januára (TASR) - V rámci dohody, ktorú Caracas tento mesiac uzavrel s Washingtonom, bol z venezuelského väzenia v piatok prepustený jeden americký občan. Podľa ľudskoprávnej organizácie Foro Penal je muž na ceste späť do Spojených štátov, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Potvrdzujeme... prepustenie peruánsko-amerického politického väzňa ARTURA GALLINA RULLIERA. Je už na ceste do USA. Bol zadržiavaný vo väznici Rodeo I,“ potvrdil Gonzalo Himiob z organizácie Foro Penal na platforme X. Orgány Caracasu ho zadržali vlani v novembri.
Vláda dočasnej venezuelskej prezidentky Delcy Rodriguezovej sa so Spojenými štátmi 8. januára dohodla na prepustení osôb, ktorých ľudskoprávne organizácie považujú za politických väzňov. Tento krok prijala len päť dní po vojenskej operácii USA, počas ktorej zajali exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Venezuelská vláda tvrdí, že od vlaňajška prepustila viac ako 800 ľudí, no mimovládne organizácie sa domnievajú, že v skutočnosti je počet osôb prepustených od decembra polovičný. Podľa Foro Penal sa od Rodriguezovej nástupu dostalo na slobodu o niečo viac než 300 politických väzňov.
Dočasná prezidentka sa podľa AFP snaží nadviazať dobré vzťahy so Spojenými štátmi aj v iných oblastiach. Americký prezident Donald Trump súhlasil, že s Rodriguezovou bude spolupracovať, pokiaľ sa bude riadiť pokynmi z Washingtonu, najmä v súvislosti s ropnými zásobami v krajine.
