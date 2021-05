Venezuela prepustila amerických ropných manažérov do domáceho väzenia

Caracas 1. mája (TASR) - Šesť amerických občanov, bývalých predstaviteľov ropnej spoločnosti Citgo, ktorí boli pred viac ako tromi rokmi uväznení vo Venezuele, bolo v piatok prepustených do domáceho väzenia ako gesto dobrej vôle voči administratíve prezidenta Joea Bidena, ktorá prehodnocuje svoj postoj voči tejto politicky turbulentnej juhoamerickej krajine. Informáciu priniesla agentúra AP.



Ich čiastočné prepustenie potvrdili pre agentúru AP ich právnici a rodinní príslušníci.



Spoločnosť Citgo je americkou pobočkou venezuelskej štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela (PDVSA). Šiestich Američanov vlákali tesne pred Dňom vďakyvzdania v roku 2017 do Venezuely, aby sa zúčastnili stretnutia v sídle PDVSA v Caracase. Počas stretnutia boli odvlečení maskovanými bezpečnostnými agentmi a následne uväznení pre obvinenia zo sprenevery, prania špinavých peňazí a sprisahania.



Šesticu Američanov prepustili do domáceho väzenia už raz predtým, v decembri 2019, aby ich znovu uväznili o dva mesiace neskôr - v deň, keď prezident Donald Trump privítal v Bielom dome vodcu venezuelskej opozície Juana Guaidóa.



Začiatkom tohto týždňa sa mali stretnúť vysokí predstavitelia Bidenovej administratívy z viacerých federálnych agentúr, aby zvážili, či USA zmiernia ochromujúce ropné sankcie zdedené po predchádzajúce vláde a podniknú kroky na podporu neistého pokusu o dialóg medzi Nicolásom Madurom a jeho oponentmi. Pretrvávajúce väznenie Američanov však bolo považované za veľkú prekážku v tomto smere.



O prepustenie Američanov sa neúspešne snažil už bývalý americký veľvyslanec Bill Richardson počas jeho stretnutia s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom v júli 2020.