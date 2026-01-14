< sekcia Zahraničie
Venezuela prepustila z väzenia opozičného aktivistu Rolanda Carreňa
Carreňo bol medzi rokmi 2020 a 2023 uväznený na základe obvinení z terorizmu.
Autor TASR
Caracas 14. januára (TASR) - Medzi desiatkami väzňov prepustenými vo Venezuele v nadväznosti na americké útoky v Caracase je aj popredný opozičný aktivista a novinár Roland Carreňo, oznámilo v stredu novinárske združenie SNTP. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Carreňo bol medzi rokmi 2020 a 2023 uväznený na základe obvinení z terorizmu. V auguste 2024 ho opätovne zadržali počas protestov proti údajnej manipulácii s volebnými výsledkami administratívou prezidenta Nicolása Madura.
Podľa ľudskoprávnych organizácií bolo pred Madurovým zajatím vo venezuelských väzniciach približne 800 politických väzňov, pričom dosiaľ prepustili len niekoľko desiatok z nich. Ministerstvo zahraničných vecí USA uvádza, že sú medzi nimi aj Američania.
Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez i americký prezident Donald Trump vyhlásili, že prepustenie väzňov je gestom mieru. Šéf Bieleho domu tvrdí, že vďaka nemu zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele.
Medzi prepustenými väzňami sú aj blízki spojenci líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej Juan Pablo Guanipa a Perkins Rocha, zať bývalého prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu či líder opozičnej strany Vôľa ľudu (Voluntad Popular; VP) Freddy Superlano.
