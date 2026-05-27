Vo Venezuele prepustili osem dôstojníkov uväznených Madurovým režimom
Venezuelský parlament po odvlečení Madura z krajiny americkými špeciálnymi jednotkami prijal vo februári zákon o amnestii.
Caracas 27. mája (TASR) - Z venezuelského väzenia v stredu prepustili osem dôstojníkov, ktorých od roku 2017 väznili pre obvinenia zo snahy zosadiť prezidenta Nicolása Madura. Podľa agentúry AFP ide o ďalších politických väzňov, ktorých režim oslobodil od januárovej vojenskej operácie Spojených štátov, informuje TASR.
Prepustení dôstojníci boli uväznení za to, že sa vraj pokúsili zosadiť Madura vojenským prevratom v kauze známej ako „Paratrooper“. Jedným zo zatknutých v tejto kauze bol aj generál Raúl Baduel, bývalý poradca Madurovho predchodcu Huga Chavéza. V roku 2021 zomrel vo väzení.
„Môžeme potvrdiť prepustenie výsadkárov a generála Ramóna Lozadu, ktorí si odpykali svoje tresty,“ napísal na sieti X Gonzalo Himiob, podpredseda mimovládnej organizácie Foro Penal.
Podľa Foro Penal od januára prepustili takmer 800 politických väzňov vrátane 31 príslušníkov ozbrojených síl obvinených z rebélie a vlastizrady.
Venezuelský parlament po odvlečení Madura z krajiny americkými špeciálnymi jednotkami prijal vo februári zákon o amnestii. Vláda tvrdí, že z neho malo prospech 8000 ľudí, hoci väčšinu z nich ešte neodsúdili a viedol sa proti nim iba súdny proces. Organizácia Foro Penal tvrdí, že v krajine je z politických dôvodov stále za mrežami viac ako 400 osôb.
