USA vyzývajú Madura na odstúpenie

Caracas 23. januára (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro by mal odstúpiť a dobrovoľne odovzdať moc opozícii, inak budú mať Spojené štáty veľa možností, ako ho k tomu prinútiť, a to najmä v prípade, ak by sa uchýlil k použitiu sily. Pre agentúru DPA to v stredu uviedol pod podmienkou anonymity vysokopostaveny predstaviteľ americkej administratívy.



"Demokracia pre nás nie je iba americkou hodnotou, nie je iba pre Spojené štáty, ale je určená pre celú západnú hemisféru," povedal nemenovaný americký politik reportérom DPA po tom, ako americký prezident Donald Trump uznal za nového prezidenta Venezuely lídra opozície Juana Guaidóa a súčasného prezidenta Madura označil za "nelegitímneho".



Nemenovaný zdroj v tomto kontexte spomenul "plnú diplomatickú a ekonomickú" silu USA, pričom však odmietol vylúčiť aj použitie ráznejšej taktiky. Dodal taktiež, že USA ukázali iba nepatrný zlomok toho, čo môžu urobiť v ekonomickej sfére.



Americký politik pritom špecificky varoval Madura, aby sa zdržal použitia silových prostriedkov na potlačenie svojich oponentov a lídrov opozície.



Okrem Spojených štátov zatiaľ legitimitu Guaidóa ako nového prezidenta uznali aj Brazília, Kolumbia, Paraguaj, Peru a Kanada.



Na stranu Madura sa spomedzi krajín amerického svetadielu otvorene postavilo iba Mexiko po tom, ako hovorca ľavicového prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora podľa agentúry AFP vyhlásil, že Mexiko naďalej "uznáva autoritu vlády zvolenej v súlade s venezuelskou ústavou".



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia a opozičný vodca Juan Guaidó sa v stredu pred zhromaždeným davom svojich podporovateľov vyhlásil za dočasného prezidenta juhoamerickej krajiny.



Toto vyhlásenie 35-ročného predsedu parlamentu prišlo v čase, keď po celej krajine prebiehajú demonštrácie s cieľom dosiahnuť odstúpenie súčasného socialistického prezidenta Nicolása Madura.



Podpredseda vládnucej socialistickej strany Diosdado Cabello medzitým Madurových podporovateľov vyzval, aby sa zhromaždili pred prezidentským palácom a uchránili prezidenta pred tým, čo označil za americkú konšpiráciu s cieľom zvrhnúť vládu.