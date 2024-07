Venezuela prerušuje diplomatické vzťahy s Peru

Caracas 31. júla (TASR) - Venezuela prerušila v utorok diplomatické vzťahy s Peru. Oznámil to venezuelský minister zahraničných vecí Yván Gil. Caracas podľa jeho slov k takémuto kroku pristúpil v reakcii na "bezohľadné vyhlásenia" Limy, ktorá za "zvoleného prezidenta" uznala opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu napriek tomu, že podľa venezuelských úradov zvíťazil v nedeľných voľbách súčasný prezident Nicolás Maduro. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Vláda Venezuelskej bolívarovskej republiky sa rozhodla prerušiť diplomatické vzťahy s Peruánskou republikou... Sme nútení prijať toto rozhodnutie po bezohľadných vyhláseniach peruánskeho ministra zahraničných vecí, ktoré ignorujú vôľu venezuelského ľudu a našu ústavu," uviedol Gil v príspevku na sociálnej sieti X.



Venezuelská volebná komisia vyhlásila za víťaza nedeľňajších volieb súčasného prezidenta Nicolása Madura, ktorý podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia však označila voľby za zmanipulované a tvrdí, že jej kandidát získal viac hlasov.



V pondelok vypukli proti volebným výsledkom protesty vo viacerých častiach venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v ďalších mestách krajiny. V hlavnom meste bolo do ulíc nasadených množstvo policajtov, ktorí proti demonštrantom zasahovali aj slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Počas protestov zahynulo už najmenej 11 ľudí a 177 ďalších bolo zadržaných, informovala v utorok mimovládna organizácia Foro Penal.