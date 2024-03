Venezuela: Prezidentské voľby sa budú konať 28. júla

Caracas 5. marca (TASR) - Prezidentské voľby vo Venezuele sa budú konať 28. júla, oznámila tamojšia Národná volebná rada (CNE). Podľa očakávania by sa mal súčasný prezident Nicolás Maduro uchádzať o ďalšie funkčné obdobie, pričom hlavnú opozičnú kandidátku z účasti na voľbách vylúčili, informuje agentúra AP.



Minulý rok sa Madurova vláda a opozícia pomocou sprostredkovateľov na Barbadose dohodli, že v roku 2024 usporiadajú slobodné a spravodlivé voľby za účasti medzinárodných pozorovateľov.



Šéf CNE Elvis Amoroso v utorok informoval, že členovia rady sa jednohlasne dohodli na termíne volieb 28. júla. Venezuelskí zákonodarcovia predtým navrhli viac ako 20 možných dátumov v rozmedzí od polovice apríla až do decembra.



Dohoda z Barbadosu viedla k zmierneniu sankcií uvalených Spojenými štátmi na Venezuelu i k výmene väzňov. Americkej spoločnosti Chervon umožnili obnoviť v tejto juhoamerickej krajine ťažbu ropy.



Súčasťou dohody bola aj požiadavka, že venezuelskí opoziční kandidáti sa budú môcť odvolať voči súdnym rozsudkom, ktoré im zabraňovali uchádzať sa o post hlavy štátu.



Venezuelský Najvyšší súd, ktorý je oddaný úradujúcemu prezidentovi, však v januári verdiktom potvrdil, že sa prezidentská kandidátka María Corina Machadová nemôže v tohtoročných voľbách uchádzať o úrad prezidenta.



Minulý rok jej totiž úrady na 15 rokov zakázali vykonávať verejnú funkciu, a to z dôvodu údajných administratívnych nezrovnalostí z čias jej pôsobenia v parlamente. V reakcii na toto rozhodnutie začali USA opäť zavádzať niektoré sankcie voči Venezuele.