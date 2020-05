Venezuela: Prichádzajúce iránske tankery dostanú vojenský sprievod

Caracas 21. mája (TASR) - Venezuelské námorné a vzdušné sily budú sprevádzať iránske tankery s nákladom pohonných hmôt, ktoré smerujú do tejto sankciami sužovanej juhoamerickej krajiny. Teherán varoval pred "následkami", ak USA zamedzia týmto plavidlám dosiahnuť svoj cieľ, informovala vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Venezuelský minister obrany Vladimir Padrino López uviedol, že keď tankery vstúpia do výlučnej ekonomickej zóny - začínajúcej sa 370 kilometrov od venezuelského pobrežia -, "privítajú ich" plavidlá venezuelského vojnového loďstva, ako aj vojenské lietadlá. Kedy iránske tankery priplávajú, však minister nespresnil.



Podľa tlačových správ má ísť o päť tankerov, ktoré vyrazili z Iránu v uplynulých dňoch.



Venezuela disponuje celosvetovo najväčšími potvrdenými zásobami ropy, avšak jej možnosti spracovávať ju do pohonných hmôt sú obmedzené. Spojené štáty uvalili na Venezuelu aj Irán jednostranné sankcie zamerané na ukončenie exportu ich ropy, ktorej sú obe krajiny poprednými producentmi.



Americká armáda začiatkom apríla vyhlásila, že zvyšuje svoju ostražitosť a vysiela vojnové lode do oceánu neďaleko Venezuely, tvrdiac, že v danej oblasti došlo k zintenzívneniu organizovaného zločinu.



Venezuelská ekonomika sa podľa AFP nachádza uprostred "voľného pádu", je sužovaná zlým riadením, korupciou, americkými sankciami, ako aj masovým odchodom ľudí utekajúcich z krajiny v dôsledku nedostatku základných tovarov.



Opozičný líder a predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó, ktorého ako dočasného prezidenta uznáva približne 60 krajín, tvrdí, že Caracas zaplatil Iránu zlatom vyťaženým ilegálne na juhu krajiny.



Irán často vyjadruje podporu socialistickému režimu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa teší aj podpore zo strany Ruska, Číny, Turecka a Kuby. Teherán a Caracas nastolili úzke diplomatické vzťahy počas vlády zosnulého venezuelského prezidenta Huga Cháveza.