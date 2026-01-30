< sekcia Zahraničie
Venezuela sa s Indiou dohodla na spolupráci v energetike
Autor TASR
Caracas 30. januára (TASR) - Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová v piatok oznámila, že sa v telefonáte s indickým premiérom Naréndrom Módím dohodla na spolupráci krajín v oblasti energetiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Telefonicky sme „rozoberali strategickú spoluprácu v energetike“, uviedla Rodriguezová. Na sociálnej sieti X upresnila, že lídri spoločne rokovali aj o partnerstve v sektore poľnohospodárstva, vedy a technológií, baníctva a cestovného ruchu, ako aj vo farmaceutickom a automobilovom priemysle. Venezuela sa snaží obnoviť svoje vzťahy a poničenú ekonomiku, odkedy americké sily zajali prezidenta Nicolása Madura 3. januára.
Venezuela disponuje najväčšími známymi zásobami ropy na svete a vo štvrtok reformovala svoje zákony, aby tento sektor sprístupnila pre súkromné investície. Krajina patrila k jedným z hlavných dodávateľov ropy do Indie do roku 2025, keď americký prezident Donald Trump zvýšil americké sankcie pre Caracas. Spojené štáty vo štvrtok ale zmiernili sankcie voči ropnému sektoru Venezuely, keďže sa administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží zvýšiť investície a produkciu v krajine.
Dočasná líderka už rokovala aj s predstaviteľmi Španielska, Brazílie a Kolumbie s cieľom posilniť diplomatické a ekonomické vzťahy, píše AFP.
