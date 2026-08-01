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Venezuela schválila pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením
Viac ako 23.800 ľudí v pobrežnom štáte La Guaira zostalo bez strechy nad hlavou v dôsledku zemetrasenia z 24. júna, ktoré si vyžiadalo vyše 5500 obetí a zničilo stovky budov.
Autor TASR
Caracas 1. augusta (TASR) - Venezuelskí zákonodarcovia v piatok jednomyseľne schválili zákon o bývaní, ktorý uľahčuje prenájom nehnuteľností. Rozhodnutie prijali po tom, čo júnové ničivé zemetrasenie pripravilo o strechu nad hlavou tisíce ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Viac ako 23.800 ľudí v pobrežnom štáte La Guaira zostalo bez strechy nad hlavou v dôsledku zemetrasenia z 24. júna, ktoré si vyžiadalo vyše 5500 obetí a zničilo stovky budov.
Opatrenie ruší zákony obmedzujúce prenajímanie nehnuteľností, ktoré prijali bývalé ľavicové vlády. Cieľom novej legislatívy je „zabezpečiť, aby ľudia nepociťovali žiadny strach z prenájmu svojich domovov“, uviedol predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez.
„Vo Venezuele je až 200.000 domov, ktoré sa neprenajímajú“ pre „veľmi regresívne“ obmedzenia, povedal na tlačovej konferencii.
„Tisíce rodín zostali bez dôstojného bývania a tento zákon priamo reaguje na túto potrebu,“ uviedla poslankyňa America Pérezová.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová teraz musí zákon podpísať. Zaviazala sa, že do konca roka poskytne obetiam zemetrasenia 4000 nových príbytkov, pričom vláda dúfa, že v roku 2027 tento počet presiahne 10.000.
Júnové zemetrasenie podľa oficiálnych údajov zničilo 190 budov a ďalších 856 poškodilo.
Venezuelské úrady začali vo štvrtok v meste La Guaira s búraním budov. Vojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne budovy odstrelili pomocou výbušnín.
Záchranári následne v piatok obnovili pátranie po nezvestných.
Viac ako 23.800 ľudí v pobrežnom štáte La Guaira zostalo bez strechy nad hlavou v dôsledku zemetrasenia z 24. júna, ktoré si vyžiadalo vyše 5500 obetí a zničilo stovky budov.
Opatrenie ruší zákony obmedzujúce prenajímanie nehnuteľností, ktoré prijali bývalé ľavicové vlády. Cieľom novej legislatívy je „zabezpečiť, aby ľudia nepociťovali žiadny strach z prenájmu svojich domovov“, uviedol predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez.
„Vo Venezuele je až 200.000 domov, ktoré sa neprenajímajú“ pre „veľmi regresívne“ obmedzenia, povedal na tlačovej konferencii.
„Tisíce rodín zostali bez dôstojného bývania a tento zákon priamo reaguje na túto potrebu,“ uviedla poslankyňa America Pérezová.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová teraz musí zákon podpísať. Zaviazala sa, že do konca roka poskytne obetiam zemetrasenia 4000 nových príbytkov, pričom vláda dúfa, že v roku 2027 tento počet presiahne 10.000.
Júnové zemetrasenie podľa oficiálnych údajov zničilo 190 budov a ďalších 856 poškodilo.
Venezuelské úrady začali vo štvrtok v meste La Guaira s búraním budov. Vojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne budovy odstrelili pomocou výbušnín.
Záchranári následne v piatok obnovili pátranie po nezvestných.