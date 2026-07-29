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Venezuela si predvolala veľvyslanca Iránu

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Na snímke obchodné plavidlá (v pozadí) kotvia v Hormuzskom prielive, traktor (uprostred) vyťahuje zariadenie z vody a mladí muži jazdia na motorkách pozdĺž pobrežia pri iránskom meste Bandar Abbás v pondelok 27. júla 2026. Foto: TASR/AP

Nová dočasná vláda Venezuely by sa však podľa AFP mohla pokúsiť získať si priazeň Spojených štátov aj zmenou svojho prístupu k Iránu.

Autor TASR
Caracas 29. júla (TASR) - Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo iránskeho veľvyslanca, aby vyjadrilo protest proti vyjadreniam, ktoré považuje za „pohŕdavé a nevhodné,“ uviedlo vo vyhlásení. Agentúra AFP pripomína, že Venezuela a Irán sú dlhoročnými spojencami, píše TASR.

„Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky bol predvolaný na venezuelské ministerstvo zahraničných vecí, kde mu bola odovzdaná protestná nóta pre pohŕdavé a nevhodné komentáre voči venezuelským inštitúciám a predstaviteľom,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.

Venezuelské úrady neuviedli, o aké vyjadrenia ide. AFP však informuje, že podľa videa, ktoré bolo zverejnené na internete, iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí nedávno povedal, že Irán „nie je Venezuela“ pokiaľ ide o rokovania so Spojenými štátmi.

Ochladenie vzťahov medzi Caracasom a Teheránom by mohlo predstavovať zlomový bod pre dve krajiny bohaté na zdroje ropy, ktoré sú spojencami a obchodnými partnermi od nástupu bývalého prezidenta Huga Cháveza k moci v roku 1999. Ten sa počas svojej vlády pričinil o zblíženie Venezuely s Iránom, pričom ich spájal spoločný nepriateľ - Spojené štáty. Tieto krajiny uzavreli za uplynulých 30 rokov dohody v oblasti ťažby, energetiky, zdravotníctva či školstva.

Keď Venezuelu v roku 2020 zasiahla hlboká hospodárska kríza, Irán jej poslal 1,5 milióna barelov benzínu, lebo Caracas nebol schopný rafinovať svoju vlastnú ropu. V roku 2025, keď mala Venezuela problémy s nákupom liekov v dôsledku amerických sankcií, jej Irán dodal viac než dva milióny vakcín proti detskej obrne a hepatitíde.

Nová dočasná vláda Venezuely by sa však podľa AFP mohla pokúsiť získať si priazeň Spojených štátov aj zmenou svojho prístupu k Iránu.
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