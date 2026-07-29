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Venezuela si predvolala veľvyslanca Iránu
Nová dočasná vláda Venezuely by sa však podľa AFP mohla pokúsiť získať si priazeň Spojených štátov aj zmenou svojho prístupu k Iránu.
Autor TASR
Caracas 29. júla (TASR) - Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí si v utorok predvolalo iránskeho veľvyslanca, aby vyjadrilo protest proti vyjadreniam, ktoré považuje za „pohŕdavé a nevhodné,“ uviedlo vo vyhlásení. Agentúra AFP pripomína, že Venezuela a Irán sú dlhoročnými spojencami, píše TASR.
„Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky bol predvolaný na venezuelské ministerstvo zahraničných vecí, kde mu bola odovzdaná protestná nóta pre pohŕdavé a nevhodné komentáre voči venezuelským inštitúciám a predstaviteľom,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Venezuelské úrady neuviedli, o aké vyjadrenia ide. AFP však informuje, že podľa videa, ktoré bolo zverejnené na internete, iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí nedávno povedal, že Irán „nie je Venezuela“ pokiaľ ide o rokovania so Spojenými štátmi.
Ochladenie vzťahov medzi Caracasom a Teheránom by mohlo predstavovať zlomový bod pre dve krajiny bohaté na zdroje ropy, ktoré sú spojencami a obchodnými partnermi od nástupu bývalého prezidenta Huga Cháveza k moci v roku 1999. Ten sa počas svojej vlády pričinil o zblíženie Venezuely s Iránom, pričom ich spájal spoločný nepriateľ - Spojené štáty. Tieto krajiny uzavreli za uplynulých 30 rokov dohody v oblasti ťažby, energetiky, zdravotníctva či školstva.
Keď Venezuelu v roku 2020 zasiahla hlboká hospodárska kríza, Irán jej poslal 1,5 milióna barelov benzínu, lebo Caracas nebol schopný rafinovať svoju vlastnú ropu. V roku 2025, keď mala Venezuela problémy s nákupom liekov v dôsledku amerických sankcií, jej Irán dodal viac než dva milióny vakcín proti detskej obrne a hepatitíde.
Nová dočasná vláda Venezuely by sa však podľa AFP mohla pokúsiť získať si priazeň Spojených štátov aj zmenou svojho prístupu k Iránu.
„Veľvyslanec Iránskej islamskej republiky bol predvolaný na venezuelské ministerstvo zahraničných vecí, kde mu bola odovzdaná protestná nóta pre pohŕdavé a nevhodné komentáre voči venezuelským inštitúciám a predstaviteľom,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Venezuelské úrady neuviedli, o aké vyjadrenia ide. AFP však informuje, že podľa videa, ktoré bolo zverejnené na internete, iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí nedávno povedal, že Irán „nie je Venezuela“ pokiaľ ide o rokovania so Spojenými štátmi.
Ochladenie vzťahov medzi Caracasom a Teheránom by mohlo predstavovať zlomový bod pre dve krajiny bohaté na zdroje ropy, ktoré sú spojencami a obchodnými partnermi od nástupu bývalého prezidenta Huga Cháveza k moci v roku 1999. Ten sa počas svojej vlády pričinil o zblíženie Venezuely s Iránom, pričom ich spájal spoločný nepriateľ - Spojené štáty. Tieto krajiny uzavreli za uplynulých 30 rokov dohody v oblasti ťažby, energetiky, zdravotníctva či školstva.
Keď Venezuelu v roku 2020 zasiahla hlboká hospodárska kríza, Irán jej poslal 1,5 milióna barelov benzínu, lebo Caracas nebol schopný rafinovať svoju vlastnú ropu. V roku 2025, keď mala Venezuela problémy s nákupom liekov v dôsledku amerických sankcií, jej Irán dodal viac než dva milióny vakcín proti detskej obrne a hepatitíde.
Nová dočasná vláda Venezuely by sa však podľa AFP mohla pokúsiť získať si priazeň Spojených štátov aj zmenou svojho prístupu k Iránu.