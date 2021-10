Venezuela škrtla šesť núl zo svojich bankoviek

Caracas 1. októbra (TASR) - Oficiálny výmenný kurz venezuelského bolívaru sa zo dňa na deň prepadol zo 4,18 milióna za americký dolár na iba 4,18, pretože krajina, ktorá zápasí s hyperinfláciou v piatok pre zjednodušenie transakcií škrtla šesť núl zo svojej meny. Ide o tretiu reformu bankoviek za 13 rokov, pričom od roku 2008 škrtla dohromady už 14 núl.



„Všetko vyjadrené v národnej mene sa vydelí miliónom,“ oznámila centrálna banka.



Kedysi bohatý producent ropy podľa údajov centrálnej banky bojuje už ôsmy rok s recesiou a hyperinfláciou. Tempo rastu spotrebiteľských cien dosiahlo v roku 2020 takmer 3000 % a rok predtým viac ako 9500 %. Konzultačná spoločnosť Ecoanalítica očakáva, že v roku 2021 dosiahne miera inflácie približne 1600 %. V máji vláda strojnásobila minimálnu mesačnú mzdu, ale ani nová suma nestačila na nákup kilogramu mäsa.



Podľa najnovšej štúdie traja zo štyroch Venezuelčanov žijú v extrémnej chudobe, pričom hospodársku krízu ešte zhoršili americké sankcie a pandémia nového koronavírusu. V predchádzajúcich rokoch krajinu opustili milióny ľudí, aby skúsili šťastie inde.



Keďže bolívar stratil takmer všetku hodnotu, pred piatkovou zmenou bolo na zaplatenie jedného bochníka chleba potrebných 7 miliónov bolívarov, pričom samotné bankovky je veľmi ťažké zohnať.



Vláda vydá nové bankovky v nominálnych hodnotách päť, 10, 20, 50 a 100 bolívarov, ako aj jednorazové mince, ale uviedla, že chce, aby sa ekonomika stala úplne digitálnou. Analytici to považujú za spôsob, ako sa vyhnúť tlačeniu peňazí, ktoré budú pokračovať v znehodnocovaní a v konečnom dôsledku si budú vyžadovať ďalšie úpravy.



Najväčšia bankovka, ktorá končí, má nominálnu hodnotu 1 milión, čo odpovedá sotva O,25 USD (0,21 eura) a nestačí ani na nákup sladkostí. V obehu zostane súbežne s novými bankovkami niekoľko mesiacov.



„Bolívar nebude mať väčšiu hodnotu, nebude mať menšiu hodnotu, je to len menová škála, ktorú uplatňujeme odstránením šiestich núl na uľahčenie transakcií,“ uviedla tento týždeň viceprezidentka centrálnej banky Delcy Rodríguezová.



Podľa Luisa Artura Bárcenasa zo spoločnosti Ecoanalítica tento krok odráža „nedostatok kapacít ekonomických aktérov vo Venezuele na kontrolu hyperinflácie“, čo je fenomén, „ktorý veľmi ochudobnil populáciu“. Výsledkom je, že ľudia dostávajú platy v miliónoch bolívarov, ktoré v skutočnosti nemajú žiadnu hodnotu.



Vo Venezuele je minimálna mzda vo verejných službách 2,5 USD mesačne a priemerný plat je zhruba 50 USD, pričom kôš so základnými potravinami pre päťčlennú rodinu stojí asi 220 USD.



Väčšina platieb bolívarmi sa vykonáva debetnou kartou alebo bankovým prevodom, ale podľa odhadov súkromného sektora sa až 70 % transakcií realizuje v amerických dolároch. Ceny na mnohých pultoch obchodov sú v americkej mene, aby boli veci jednoduchšie.



(1 EUR = 1,1600 USD)